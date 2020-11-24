Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає виплати безробітним на організацію бізнесу. Фінансування здійснюватимуть з Фонду соціального страхування.

Відповідний документ 24 листопада підписав президент, повідомляє пресслужба Фонду соціального страхування.

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Закон вносить зміни до Держбюджету-2020.

У документі прописана можливість за гроші Фонду соціального страхування і Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування фінансувати витрати на одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності.

Також фонди на випадок безробіття у цей період здійснюють страхові виплати втраченого заробітку (або в його частини) залежно від ступеня втрати працівником професійної працездатності. Це стосується випадків, коли людина постраждала від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

Крім того, фонди також здійснюють

страхові виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам його сім'ї та особам, які перебували на утриманні померлого);

страхові витрати на медичну та соціальну допомогу потерпілим від нещасних випадків на виробництві і профзахворювання (крім витрат на забезпечення автомобілями);

страхові виплати дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;

оплату лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.

Довідка. 3 листопада Верховна Рада прийняла відповідний законопроєкт №3692 у другому читанні, за нього проголосували 295 парламентаріїв.