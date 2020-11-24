Безробітним платитимуть гроші на організацію бізнесу: Зеленський підписав закон
Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає виплати безробітним на організацію бізнесу. Фінансування здійснюватимуть з Фонду соціального страхування.
Відповідний документ 24 листопада підписав президент, повідомляє пресслужба Фонду соціального страхування.
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Закон вносить зміни до Держбюджету-2020.
У документі прописана можливість за гроші Фонду соціального страхування і Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування фінансувати витрати на одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності.
Також фонди на випадок безробіття у цей період здійснюють страхові виплати втраченого заробітку (або в його частини) залежно від ступеня втрати працівником професійної працездатності. Це стосується випадків, коли людина постраждала від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.
Крім того, фонди також здійснюють
- страхові виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам його сім'ї та особам, які перебували на утриманні померлого);
- страхові витрати на медичну та соціальну допомогу потерпілим від нещасних випадків на виробництві і профзахворювання (крім витрат на забезпечення автомобілями);
- страхові виплати дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;
- оплату лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.
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