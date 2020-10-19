Антирекорди стали нормою для 2021 року. Паралельно із вражаючим зростанням нових випадків коронавірусу – найбільші рецесії десятиліть. За оцінками експертів, коронакриза вдарила по світу більше, ніж економічний шок 2008 року. Як наслідок, різке зростання безробіття. Україна – не виняток. Особливо, коли пандемія вдарила з новою силою.

Чи є спосіб зарадити цьому без тиску на держбюджет і як зараз борються з безробіттям у світі – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Фактично: Скільки безробітних в Україні зараз?

З початку карантину статус безробітного отримали 525 тисяч українців – це на 53% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомили у Державному центрі зайнятості.

Станом на 12 жовтня офіційно зареєстровано 427 тисяч безробітних – це на 59% (159 тисяч) більше, ніж на цю ж дату 2019 року.

Найбільш суттєве зростання кількості безробітних спостерігалося в Київській, Одеській, Закарпатській, Львівській областях та м. Києві (в 1,8 – 2,8 раза). При цьому в Луганській, Сумській, Дніпропетровській, Черкаській та Вінницькій областях кількість безробітних зросла на 32-38%,

– заявили у центрі.

Чому так?

Економіка країни лише почала відновлюватись після весняного локдауну, як наприкінці серпня влада знову почала посилювати обмеження через зростання нових випадків хвороби. Відтак навіть зі стартом нового бізнес-сезону, вакансій на ринку не побільшало.

"Зростання кількості вакансій, на яке ми очікували в вересні, яке б мало відбутися традиційно, бо розпочинається новий бізнес-сезон, на жаль, не відбулось. І кількість вакансій, у порівнянні з серпнем, трохи зменшилась – у межах 9-10%. Наразі роботодавці знаходяться у ситуації невизначеності: чи буде друга хвиля карантину? Не у всіх є фінансові ресурси, інші ресурси, які б дозволили розвиватись і знов ж таки, розширювати свій штат", – сказала керівник Експертно-аналітичного центру Юлія Дрожжина.

Без роботи і поза статистикою

Цифри держстати показують не всіх, хто через карантин залишився без роботи. Статус безробітних, відповідно до статті 43 Закону України "Про зайнятість населення", мають особи віком 15 років і старше, які не мали роботи на обстежуваному тижні, активно її шукали впродовж чотирьох тижнів та готові приступити до роботи впродовж наступних 2 тижнів.

До категорії безробітних також відносяться особи, які приступають до роботи протягом найближчих двох тижнів, знайшли роботу, чекають відповіді тощо.



За цей рік кількість зневірених осіб зросла на десятки тисяч / Фото з відкритих джерел

Крім того, поза робочою силою ті, хто шукає роботу вже більше місяця або займаються цим не так активно. Їх називають – зневіреними особами. І кількість таких людей за цей рік також зросла на десятки тисяч осіб.

Як у світі?

Як правило, у країнах, де обсяг бюджетних видатків на антикризову підтримку вище, втрати ринку праці менше.



В розвинених країнах вклали великі гроші у підтримку бізнесу та безробітних / Фото з відкритих джерел

В умовах пандемії уряди розвинених країн вклали трильйони доларів в заходи підтримки бізнесу та безробітних. Завдяки цьому в США у серпні різко знизився рівень безробіття і покращилася ситуація на ринку житла, у Китаї відновлюється економіка, а в Німеччині зростає виробництво.

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Якщо ж говорити про країни, що розвиваються, вірус позбавив роботи 13 млн бразильців і майже два мільйони чилійців, і реальне безробіття в Бразилії вище офіційної статистики на 10%, а в Чилі – на 15.

Щоправда, і в однієї з найбільших економік Європи – в Іспанії – безробіття сягнуло 20% і ризикує залишитися на цьому рівні щонайменше ще 2 роки.

А все тому, що її економіка більш ніж у інших європейських країнах покладається на ресторанний і готельний бізнес. Саме ця сфера зазнала чи не найбільших збитків через карантин.

Що робити?

Україна, дефіцит бюджету якої на наступний рік закладають у 6%, не може дозволити субсидіювати бізнес та допомогти безробітним трильйонами, як це роблять у США. Тож наша держава допомагає у міру своїх можливостей.

За словами міністра економіки України Ігоря Петрашка, держава з початку карантину виділила 7,5 мільярда гривень допомоги по безробіттю.

Аби люди не втрачали роботу повністю, уряд пропонує альтернативу - часткове безробіття.



Ігор Петрашко – міністр економіки України / Фото AgroPolit.com

"Щоб підприємства не звільняли людей, ми запровадили програму так званого часткового безробіття, якою скористалося близько 240 суб’єктів. Тим самим, нам вдалося зберегти робочі місця для 380 тис. працівників, які не пішли на біржу праці, а скористалися в пікові часи цією програмою", – зазначив Петрашко.

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У відомстві зазначили, станом на 3 вересня за програмою по частковому безробіттю виплачено 2,3 мільярда гривень. Фінансування здійснюється кожні 10 днів.

Та, як бачимо, цього не достатньо. Показники безробіття продовжують зростати. Тож як зарадити безробіттю без додаткового тиску на бюджет?

За словами префесорки Київської школи економіки Олесі Верченко, найкращий спосіб зменшити відсоток безробіття – це підняти рівень економіки.



Олеся Верченко – професорка Київської школи економіки / Фото Professional Government Association of Ukraine

"Тут боротьба не напряму націлена на безробіття, а так от опосередковано, шляхом стимулювання економічної діяльності, підняття загальної економічної активності. І тоді вже компанії приватні, не тільки приватні, а й державні починають наймати більше працівників, тому що є попит на їхню продукцію. А нема попиту – навіщо наймати працівників", – стверджує експертка.

Та як стимулювати розвиток економіки, коли світ під загрозою нового локдауну, а підприємці не мають певності у завтрашньому дні? Відповідь – хоча б не створювати додаткових клопотів. Так вважає експертка Інституту демографії та соціальних досліджень Ольга Купець.



Ольга Купець – експертка Інституту демографії та соціальних досліджень,

доцентка Київської школи економіки / Фото Kyiv School of Economics

Не підвищувати податки, хоча б. Не підвищувати, як зараз у нас розглядається, суттєво заробітну плату мінімально, тому що це окрім кризи ще додатковий шок буде для маленьких підприємців, коли зарплата мінімальна збільшується з 5 тисяч до 6 тисяч, як планується,

– наголосила Купець.

За словами експертки, такі заходи будуть погіршувати ситуацію і призведуть до ще більшого безробіття.

Прогнози МВФ

Зусилля України зарадити безробіттю дають свої результати. Зокрема прогнози щодо безробіття в Україні покращились за оцінкою Міжнародного Валютного Фонду.



В МВФ вважають, що прогнози щодо безробіття в Україні покращились / Фото з відкритих джерел

Якщо в червні Фонд оцінював, що цього року рівень безробіття збільшиться з 8,5% до 12,6%, а наступного знизиться до 12%, то тепер прогноз рівня безробіття на цей рік становить 11%, на наступний – 9,6%.