Всеукраїнське опитування, яке запропонував провести Володимир Зеленський, є безглуздим. Зокрема, питання про Будапештський меморандум підпадає під кілька статей Кримінального кодексу. Окрім того, це може бути спланований хід Кремля.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив український політик Роман Безсмертний, а також додав, що відповідь на запитання від президента – це правова нісенітниця.

Цікаво Будапештський меморандум й опитування українців: в Зеленського пояснили, чому це важливо

"Це антиконституційно, незаконно. Це підпадає під декілька статей кримінального кодексу", – запевнив Безсмертний.

За словами політика, президент не може запитувати народ про прийняття Будапештського меморандуму, адже за всіма нормами він все одно повинен це зробити – це його обов'язок. Якщо більшість українців скажуть під час опитування, що підписання меморандуму не потрібне – це може бути перевагою для Кремля.

Це добре продуманий тактичний та стратегічний інструмент, який інформаційно нав'язаний Кремлем. Все для того, щоб заплутати ситуацію та вивести з-під удару президента Зеленського,

– сказав Безсмертний.

Як ствердив Безсмертний, у такому разі Зеленський просто може зняти з себе відповідальність за Будапештський меморандум, аргументуючи це тим, що "так хоче народ". Однак насправді – це вчинення дій, які мають ознаки невиконання Конституції. "Даруйте, але за це вже існує кримінальна відповідальність", – наголосив політик.

Що таке Будапештський меморандум? У 1994 році Україна, США, Росія та Велика Британія уклали цю міжнародну угоду. У ній йшлося про подальший неядерний статус України. Попри це, документ передбачає гарантію суверенітету та безпеки для України. Він набрав чинності відразу після підписання.

Чому Будапештський меморандум важливий для України

Безсмертний зауважив, що Зеленському необхідно домогтися виконання Будапештського меморандуму, адже це дуже сильний документ. Однак для того, щоб його реалізувати – треба вчинити кілька серйозних кроків, зробити умови та запустити механізм його виконання.

Попередній президент на це неналежно звертав увагу, а нинішній дозволяє собі запитувати в народу, чи виконувати йому закон,

– розповів Безсмертний.

Він також наголосив, що цей закон – один з механізмів досягнення перемоги у війні, яка триває. Безсмертний ствердив, що ця ситуація виглядає безглуздою і Зеленський точно відповідатиме за це і політично, і юридично.



5 запитань від президента / Інфографіка 24 каналу