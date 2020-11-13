У ЄС нагадали, що безвіз та допомога Україні залежить від боротьби з корупцією
Підтримка, яку Євросоюз надає Україні, безпосередньо залежить від рівня боротьби з корупцією у країні. Зокрема, це стосується траншу від МВФ та безвізу.
Окрім кредиту від МВФ, Україна також може отримати допомогу від ЄС. Про це на своїй сторінці у твітері написав голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас.
Читайте також Країна дивиться кіно "11 друзів Тупицького", – Зеленський про КСУ
Економічну стабільність України підтримує кредитом МВФ у розмірі 5 мільярдів доларів, вона може отримати ще 1,2 мільярда євро допомоги від ЄС (а також продовжувати користуватися безвізовим режимом). Обидві організації ставлять свою допомогу в залежність від боротьби з корупцією,
– наголосив Маасікас.
Посадовець також поширив статтю "Конституційний Суд України атакує антикорупційні закони", у якій мовиться про скандал навколо судової системи у країні.
Що загрожує безвізу між Україною та ЄС
- 27 жовтня КСУ скасував антикорупційну реформу. Відтепер українські чиновники отримали право безкарно брехати у своїх деклараціях.
- Таке рішення обурило європейських партнерів. Посадовці ЄС заговорили про перегляд безвізу з Україною.
- 12 листопада в Офісі Президента розповіли, що "питання скасування безвізу ми зняли". Посадовців ЄС наразі задовольнили кроки, які зробила українська влада, щоб ліквідувати наслідки рішення КСУ.
- Детальніше про конституційну кризу та її можливі наслідки для України читайте тут.
Поділитися новиною