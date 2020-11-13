Підтримка, яку Євросоюз надає Україні, безпосередньо залежить від рівня боротьби з корупцією у країні. Зокрема, це стосується траншу від МВФ та безвізу.

Окрім кредиту від МВФ, Україна також може отримати допомогу від ЄС. Про це на своїй сторінці у твітері написав голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас.

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Економічну стабільність України підтримує кредитом МВФ у розмірі 5 мільярдів доларів, вона може отримати ще 1,2 мільярда євро допомоги від ЄС (а також продовжувати користуватися безвізовим режимом). Обидві організації ставлять свою допомогу в залежність від боротьби з корупцією,

– наголосив Маасікас.

Посадовець також поширив статтю "Конституційний Суд України атакує антикорупційні закони", у якій мовиться про скандал навколо судової системи у країні.

Що загрожує безвізу між Україною та ЄС