Безвіз не припинять одразу, – Клімкін
Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Євросоюз не буде одразу призупиняти безвізовий режим. Міжнародна спільнота чекатиме від Києва стратегії подолання наслідків рішення Конституційного суду щодо скасування е-декларування.
Клімкін про можливе скасування безвізу
Скандальне рішення Конституційного суду не стане причиною для негайного скасування безвізу України з ЄС. Про це Клімкін розповів УНІАН.
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Ніхто одразу не буде призупиняти безвізовий режим, оскільки це означає карати усіх українців, а наші партнери розуміють природу цих рішень та їх мотиви,
– зауважив Клімкін.
За його словами, у міжнародних партнерів України є свої важелі і вони будуть активно їх застосовувати.
"Для нас, для країни, яка перебуває у стані війни з Росією, підтримка друзів є критично важливою. Ми не можемо ризикувати втратити її частину, не говорячи про підтримку як таку", – підкреслив ексміністр.
Клімкін вважає, Євросоюз зважатиме на не, чи є в України стратегія з подолання наслідків скандального рішення КСУ. Якщо ж ЄС не побачить відповідної стратегії, тоді він може скасувати безвіз.
ЄС може вдатись до останнього попередження і до таких заходів, які еквівалентні застосуванню своєрідної "ядерної зброї" (скасування безвізу – 24 канал),
– підсумував ексміністр.
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Що відомо про рішення Конституційного суду
- 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального Кодексу України
- Вона передбачає покарання за неправдиве е-декларування для чиновників.
- Суд ухвалив рішення за позовом нардепів від ОПЗЖ та "За майбутнє".
- Міжнародна спільнота негативно сприйняла таке рішення суду. З'явилася інформація про можливе скасування безвізу.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що е-декларування в Україні не скасують. Законопроєкт про відновлення скасованої судом постанови терміново відправлять на розгляд Верховної Ради.