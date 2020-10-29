Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Євросоюз не буде одразу призупиняти безвізовий режим. Міжнародна спільнота чекатиме від Києва стратегії подолання наслідків рішення Конституційного суду щодо скасування е-декларування.

Клімкін про можливе скасування безвізу

Скандальне рішення Конституційного суду не стане причиною для негайного скасування безвізу України з ЄС. Про це Клімкін розповів УНІАН.

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Ніхто одразу не буде призупиняти безвізовий режим, оскільки це означає карати усіх українців, а наші партнери розуміють природу цих рішень та їх мотиви,

– зауважив Клімкін.

За його словами, у міжнародних партнерів України є свої важелі і вони будуть активно їх застосовувати.

"Для нас, для країни, яка перебуває у стані війни з Росією, підтримка друзів є критично важливою. Ми не можемо ризикувати втратити її частину, не говорячи про підтримку як таку", – підкреслив ексміністр.

Клімкін вважає, Євросоюз зважатиме на не, чи є в України стратегія з подолання наслідків скандального рішення КСУ. Якщо ж ЄС не побачить відповідної стратегії, тоді він може скасувати безвіз.

ЄС може вдатись до останнього попередження і до таких заходів, які еквівалентні застосуванню своєрідної "ядерної зброї" (скасування безвізу – 24 канал),

– підсумував ексміністр.

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Зверніть увагу! Раніше віцепрем'єр-міністерка України Ольга Стефанішина заявила, що рішення КСУ не вплине на безвіз. За її словами, всередині України є зацікавлені в тому, щоб зупинити європейську та євроатлантичну інтеграцію і позбавити українців безвізу.

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