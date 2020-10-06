Народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук запевнила, що Європейський Союз не скасує безвізовий режим для всіх українців. Лист, який напередодні підписали депутати Європарламенту, не є офіційною позицією ЄС.

Процес надання безвізового режиму для України був складним та тривалим. Так само складно буде його скасувати. Про це заявила Кравчук, повідомляє "РБК-Україна".

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Ми (фракція – 24 канал) не обговорювали це питання. Для себе я зрозуміла точно, що безвіз загалом для українців залишається. Ніхто його не збирається скасовувати,

– підкреслила нардепка.

Чому заговорили про скасування безвізу

Додамо, що напередоні у Європарламенті заявили, що можуть скасувати безвіз для українських олігархів та топполітиків. Все через згортання антикорупційної реформи. Водночас ЄС запевнив, що це не стосуватиметься усіх громадян України.

Що на це сказала Кравчук

Лист депутатки Європарламенту Віоли фон Крамон про скасування безвізу підписали ще кілька депутатів. Однак, за словами Кравчук, у ньому не зазначені імена осіб, яким загрожує скасування режиму.

"Ці троє європарламентарів прізвища не назвали, тому здогадуватися ми не будемо. В Європарламенті підтвердили, що це їхня особиста думка, там три прізвища, три підписи, це не є якоюсь офіційною позицією європарламентарів загалом", – додала депутатка.

Скасування безвізу для України: що відомо