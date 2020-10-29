У листопаді 2013 року Віктор Янукович у Вільнюсі на Саміті не підписав угоду з ЄС. Цим він розвернув всю країну у відверто прокремлівському напрямку. Тепер Україна через антидержавне рішення КСУ може втратити безвіз з Європою та просто відкотитися назад в часи президента-втікача.

Принаймні на це вже натякають закордонні партнери. Детальніше про те, як Україна може втратити безвізовий режим з Євросоюзом – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Як повідомив посол України при ЄС Микола Точицький, рішення Конституційного суду, яке скасувало ключові антикорупційні повноваження, є достатньою підставою для початку запуску Європейською Комісією механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму.

Все через скасування Конституційним судом низки норм в антикорупційному законодавстві. Зокрема й кримінальної відповідальності за недостовірне декларування майна чиновників.

Боротьба з корупцією була і залишається ключовою вимогою ЄС до України. Від неї залежить підтримка Заходом України – як фінансова, так і дипломатична.

Президент терміново скликав засідання РНБО

Через ризик посваритися з Заходом і втратити безвіз президент Зеленський терміново скликав засідання РНБО. Натомість віцепрем'єрка з євроінтеграції виправдовується, що офіційних процедур з боку ЄС поки немає.

Промова Зеленського на засіданні РНБО: відео

Стривожений, але стриманий поки що і колишній головний дипломат України Павло Клімкін, який безпосередньо був залученим до перемовин про безвіз.

На його думку, радикальних кроків з боку закордонних партнерів просто зараз очікувати не слід. Натомість довіру до України такі капризи найвпливовішого судового органу в державі та їхніх очевидних бенефіціарів точно може підірвати.

ЄС прекрасно розуміє, хто реально прийняв це рішення. Тому він діятиме стратегічно, обережно, але дуже послідовно,

– прокоментував ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

І додав, що час для виправлення ситуації є, але Європейський союз буде вимагати чітку стратегію дій, якій він може довіряти.

Україна може лишитися без допомоги МВФ

Через рішення суддів КСУ Україна може лишитися без 1 мільярда 200 мільйонів євро допомоги від МВФ. Ці кошти в умовах коронакризи дуже потрібні нашій економіці найближчим часом.

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Саме розірвання співпраці з Міжнародним валютним фондом вигідно олігархам Ігорю Коломойському і Віктору Медведчуку. Їхні люди і домоглись скасування антикорупційних реформ через Конституційний суд.

Вони ,фактично, кинули виклик президенту Володимиру Зеленському. І те, як він на нього відреагує, покаже, хто насправді приймає вирішальні рішення в державі: президент, як прописано в Конституції, чи ті, хто таємно керують суддями.