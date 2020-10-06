Безвізовому режиму України з ЄС нічого не загрожує, – Зеленський
Європейський Союз підтвердив відсутність загроз для дії безвізового режиму з Україною. Його повноцінне функціонування відновиться після карантину.
Загрози для безвізу спростував Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, повідомляє 24 канал.
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Ми отримали запевнення у тому, що безвізовому режиму нічого не загрожує і він буде відновлений після пандемії,
– заявив Президент України.
Позиція Європейського Союзу
Партнери з Європейського Союзу також запевнили, що безвізу з ЄС нічого не загрожує і Україна виконує усі критерії. Коли дозволить епідеміологічна ситуація, українці знову зможуть планувати свої поїздки в Європу. Це підтвердили у спільній заяві за підсумками саміту Україна – ЄС 6 жовтня 2020 року.
"Ми з нетерпінням чекаємо відновлення звичних можливостей для подорожей наших громадян, коли це дозволять епідеміологічні умови", – мовиться у заяві Саміту.