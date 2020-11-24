Кембриджський університет подав апеляцію щодо пошуку двох цінних зошитів, написаних Чарльзом Дарвіном. Це сталось після повідомлення про їхнє викрадення з бібліотеки вищого навчального закладу.

За словами експертів, у блокнотах, які коштують мільйони фунтів, є відомий нарис вченого XIX століття з назвою "Дерево життя". Про це повідомили на сайті Associated Press.

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Зниклі записні книги Дарвіна

Записні книги Дарвіна не бачили з 2000 року. Роками співробітники бібліотеки вважали, що рукописи, ймовірно, загубили у величезних архівах. Але після ретельного пошуку працівники бібліотеки змінили свою думку. Вони ствердили, що, ймовірно, блокноти викрали.

Мої попередники щиро вірили, що записи неправильно поклали. Тепер ми дійшли висновку, що це не так. Тому потрібно вжити відповідні заходи,

– зазначила бібліотекарка Джесіка Гарднер.

Обшукали понад 150 ящиків

Співробітники обшукали 189 ящиків, які містили інформацію, пов'язану з Дарвіном, зокрема:

приблизно 10 мільйонів книг;

карти;

рукописи;

малюнки;

листи.

Розслідування триває

Зараз поліція проводить розслідування. Також про відповідний інцидент повідомили Інтерпол.

Зазначимо! Бібліотека Кембриджського університету складає понад 10 мільйонів документів, зокрема карти, манускрипти та інші артефакти. Загальна довжина полиць складає понад 200 кілометрів.