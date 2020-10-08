Результати моніторингу свідчать, що понад чверть всього населення України перебуває за межею бідності. Прожитковий мінімум в Україні становить приблизно 75 доларів на одну людину в місяць. Мінімальна зарплата в країні – 176 доларів.

Водночас в Україні на 24% зросла заборгованість з виплати заробітної плати та становить 200 мільйонів доларів. Про це на Соціальному форумі Ради ООН з прав людини, який щорічно проводиться в Женеві, повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, передає пресслужбу омбудсмана.

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Бідність серед населення

Згідно зі словами Денісової, попри збільшення рівня оплати праці, в Україні спостерігається явище бідності серед тих, хто працює.

За оцінками експертів, кожному третьому працюючому не вистачає заробітної плати на задоволення необхідних життєвих потреб, а кожен другий працездатний працює на умовах вторинної зайнятості,

– зауважила Омбудсман.

Рівень бідності серед пенсіонерів

Також вона зазначила, що рівень бідності серед осіб пенсійного віку – незмінно високий. Приблизно 80% пенсіонерів отримують пенсію у розмірі нижчому або на рівні межі монетарної бідності, йдеться в повідомленні.

Забезпечення житлом осіб зі сходу України

Омбудсман додала, що через збройний конфлікт на сході України, понад півтора мільйона українських громадян були змушені покинути рідні домівки з метою збереження життя. Особливої уваги потребує питання забезпечення їх житлом, зазначила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини.

Посилення бідності в умовах пандемії

За словами Денісової, в умовах пандемії COVID-19 проблема бідності посилилася: