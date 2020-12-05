У США заявили, що російська агресія проти України – найсерйозніше сучасне порушення державного суверенітету у всій Європі. Також наголосили і на окупації Криму та неприпустимих діях Росії.

Таку заяву на засіданні Ради Міністрів ОБСЄ зробив заступник держсекретаря США Стівен Біган. Про це повідомило посольство США в Україні.

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"Найбільш кричущим порушенням суверенітету і територіальної цілісності в регіоні ОБСЄ залишається російська агресія на сході України й окупація Криму", – сказав Біган.

Він зауважив, що з 2014 року внаслідок конфлікту загинули понад 13 тисяч українців. Також багато людей були змушені покинути свої домівки – їх понад мільйон.

Кримські татари, етнічні українці та інші, хто виступає проти окупації, досі піддаються репресіям,

– наголосив Біган.

Україна має залишитись нашим пріоритетом, – Біган

За словами заступника держсекретаря, найголовніше завдання – аби Україна надалі залишилась пріоритетом. Біган зазначив, що дії Спеціальної моніторингової місії є неприпустимими, адже вона щодня наражається на утиски, переслідування і обмеження – мовиться саме за контрольовані Росією території.

"Нікого не обманюють наполегливі твердження Москви, що Україна відповідальна за конфлікт на своїй території", – сказав дипломат.

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Біган про дії Росії

Він додав, що Росія нехтує міжнародним правом і основними принципами ОБСЄ – саме це "призвело до серйозного погіршення безпекової ситуації на європейському континенті".

США закликають Росію виконати свої Мінські зобов'язання в повному обсязі. Ми ніколи не визнаємо російську анексію Криму,

– запевнив Біган.

Також він зауважив, що Росія намагається підірвати демократичні системи інших держав. Для цього вона використовує дезінформацію й інші гібридні методи. Біган назвав це викликом для всіх наших країн, "оскільки Москва прагне підірвати демократичні принципи інших держав".

За словами Бігана, Росія перешкоджає дотриманню прав людини і на власній території. Країна дислокує військовий контингент на суверенній території Молдови та Грузії без згоди цих держав.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу