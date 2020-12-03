Мінцифри оголосило конкурс для "білих" хакерів. Вони пропонують 1 мільйон гривень тим, хто зламає додаток Дія. Щоправда, отримає його, не одна людина, а 5 кращих із кращих. Вони мають знайти всі вразливості за категоріями.

І тут 2 варіанти, або Михайло Федоров настільки упевнений у своєму додатку, або настільки не впевнений в українських хакерах. Про це – у новому випуску проєкту "Підгорає" на 24 каналі. Також читайте про те, у який колір хочуть перефарбувати вагони Укрзалізниця, та для чого нам чат-бот медсестра Іванка.

У попередньому випуску Бюджет можливостей та "інтелектуальний" локдаун: що підготували для українців на цей раз

Bug Bounty: зламати Дію

Є така світова практика, яка має назву Bug Bounty. Я обіцяв це зробити й запустити. Ми з листопада 2020 року запускаємо Bug Bounty, збираємо "білих хакерів", робимо копію Дії й даємо можливість її зламати,

– пояснював Федоров.

Та вони б то все й за безплатно зробили, тільки б дали дозвіл. А за мільйон рознесуть, що й камінь на камені не залишиться. Ну а нам із вами, лишається за тим усім лише спостерігати. І згадувати що ж тому передувало

Що цьому передувало

Нагадаю, що недовіру до Дії підірвали в травні 2020 року. Коли в ЗМІ просочилася інформація, що хтось ще на початку року злив наші персональні дані анонімному телеграм-каналу. І хоч адміністрація Мінцифри тоді всі ложечки знайшла й на свої місця поклала, та осад усе одно залишився.

А поки цей день X не настав, перевірити вже самого Михайла Федорова вирішили юзери і спитали в нього: "Як пропатчити KDE2 під FreeBSD?". Він відповіді не дав.

Пане Михайло, я йду вам на допомогу. Зараз усе поясню.

Це питання народилося на світ у 2004 році, тоді на російському форумі аніме, один із користувачів запитав "Як пропатчити KDE2 під FreeBSD?". І понеслось...Запит просто зірвав пошуковик Google і в підсумку став мемом. Відповідати на нього довелося навіть президенту Ющенкові.

Дивіться відео: Ющенко відповідає на мем

Ну й до тепер це питання ставлять чи не кожному айтішнику-початківцю. До речі, зробити це не можливо, якщо що.

Укрзалізниця змінює колір вагонів

Та проводити конкурси вміє не тільки Мінцифри, а й Укрзалізниця. Там зрозуміли, що головна їх проблема полягає – не в тому, що їм пороблено, а в кольорі вагонів.

Не збитки у 203 мільйони гривень, які виявили при аудиті перевізника у вересні – жовтні цього року. Не корупційні схеми 110 посадовців, яких підозрюють у цих чималих розтратах. І навіть не ширина колії. А колір вагонів.

Тож розв'язувати цю проблему взялися терміново, на вчора. А оскільки часу не багато, то й за рекомендаціями до інституту кольору звернутись вони вже не встигли. Як і провести голосування серед пасажирів, тому просто опитали тих, кому в тих вагонах працювати – провідників. Які підказали перефарбувати вагони з білого на синій.

Колір вагонів вирішили змінити / Фото з фейсбуку Володимира Жмака

Різниця, як на мене, разюча. Це ж як зміниться тепер настрій кожного пасажира, наскільки тепліше й чистіше стане всередині тих синіх вагонів, не подорож, а казка тепер буде. Щоправда, якщо спитати в пересічних громадян, якого ж кольору вагони Укрзалізниці, навряд чи хто згадає.

А я вам нагадаю, що ще восени 2018 року Укрзалізниця провела ребрендинг. Тоді ж був представили оновлений логотип компанії, а також заявили, що нові та відремонтовані пасажирські вагони будуть пофарбовані у колір "біла устриця", а не просто якийсь там брудно білий. А вантажні – пофарбували тоді в колір "індиго". А не якийсь там темно-синій, як вам могло б здатися.

Ну що ж, з нетерпінням чекаємо на мільйонні тендери на фарбу та пензлі. Це ж якщо кондиціонери нам золоті тоді вийшли, майже 15 мільйонів, то я уявляю, скільки фарби потрібно, щоб усі ті вагони пофарбувати.

На зміну чат-боту Ірина прийшов чат бот Іванка

Усередині листопада прикордонники представили віртуальну-помічницю, яка, за їхнім задумом могла б відповісти чи не на всі питання про перетин кордону, у тому числі й про карантинні обмеження.

Бота Ірину навчили швидко знаходити відповіді на запитання користувачів, як у будні, так і вихідні, вранці, вдень чи вночі. А щоби Ірині працювати було не так самотньо для неї написали подругу медсестру Іванку.

Чат-бот Іра розповість усе про перетин кордону / Фото ДПСУ

Ні вона не консультуватиме вас щодо препаратів, не розповідатиме, чим замінити ліки, яких ви не знайшли в аптеці, і навіть не інформуватиме, який сімейний лікар вільний, щоби підписати з ним декларацію.

Вона перевірятиме, скільки грошей із коронавірусного фонду витратили й на які медичні препарати. Іванку запустила громадська організація, тому мета віртуальної медсестри – проконтролювати керівництво лікарні й з’ясувати чи немає серед них корупціонерів.

Їй же можна повідомляти про здирництво, якщо вам кажуть, що в медзакладі не має того чи іншого препарату, або вимагають гроші за лікарняний.

До теми Чат-бот Іра розповість усе про перетин кордону

Що тут скажеш, хіба що "Іванко, ми з тобою". Якщо розслідувати корупцію більше немає кому, то може хоч віртуальний помічник справиться з цим завданням. У неї точно не має кума в прокуратурі, брата у МВС та дядька серед нардепів Верховної Ради.