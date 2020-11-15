Протягом 15 листопада в Мінську й інших містах Білорусі силовики затримали майже 1 тисячу людей. Деяких затримували з особливою жорстокістю. Один з таких випадків у Мінську потрапив на камери.

Силовики привселюдно напали на кількох чоловіків і жорстоко побили їх у магазині. Відео опублікувало видання TUT.BY.

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Початок сутичок незрозумілий, але з моменту зйомок відео помітно, як силовики кийками побивають людей. Одного з чоловіків поставили на коліна, вчепили за волосся й били кийком по голові й спині.

Щось схоже було й з іншими людьми, яких намагалися затримати силовики. Тим часом працівники й відвідувачі магазину були налякані й не розуміли, що відбувається – звідусіль лунають крики.

Ті, хто намагався, уникнути затримання, просто чіпалися руками за все на своєму шляху. Тож силовики буквально тягнули їх по землі.

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