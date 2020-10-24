Американський президент Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп у неділю, 25 жовтня, братимуть участь у традиційній церемонії роздавання смаколиків у рамках святкування Геловіна. Цьогоріч маска обов'язкова не лише через свято – а й через пандемію COVID-19.

Територія Білого дому буде відритою "для привидів, фей, супергероїв, крихітних гоблінів", а також для "родин військовослужбовців та школярів у супроводі батьків". Про це розповіли у пресслужбі президента. А все тому, що попри пандемію COVID-19 у США традиційно відбудеться святкування Геловіна.

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Протягом трьох годин, якщо вірити повідомленню, президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія "вітатимуть дітей, одягнених у костюми, і роздаватимуть їм солодощі".

Коронавірус вніс поправки і в цей захід:

Учасників буде менше, а триватиме "день відкритих дверей" у Білому домі довше.

Усі візитери віком від двох років зобов'язані мати захисні маски, а не лише маски фей та привидів.

Увесь персонал носитиме рукавички і триматиме соціальну дистанцію.

Діти та інші відвідувачі не зможуть взяти з собою на святкування зброю, тварин, велосипеди, холодильники й дрони. Сигарети, планшети й селфі-палиці також чомусь під забороною. Як і будь-що інше, що не сподобається охоронцям президента зі Секретної служби.

З приємного: фасад Білого дому до Геловіна прикрасять хризантемами й гарбузами. В організації свята участь різні американські відомства. Наприклад, NASA покаже власні експонати, серед яких і ракету – щоправда, надувну.

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