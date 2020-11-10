Влада Сполучених Штатів наказала главам федеральних відомств наразі не співпрацювати з командою Джо Байдена. Зокрема, це стосується питань передачі влади.

У Білому домі закликали службовців ігнорувати ЗМІ та чекати офіційного повідомлення про результати виборів. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на представника влади.

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Офіційним особам адміністрації, які готували інформаційні бюлетені та офісні місця для використання їх командою Байдена вже цього тижня сказали, що адміністрація не визначає передачу влади до оголошення офіційних результатів,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, попри відсутність офіційних результатів, переможцем виборів у США оголосили Джо Байдена.

Результати виборів у США: основне