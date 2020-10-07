Після повернення президента США Дональда Трампа з лікарні Білий дім перетворився на розсадник вірусного зараження. Хворий на COVID-19 глава держави провів три дні у Національному військовому-медичному центрі Уолтера Ріда.

Після позитивних тестів на коронавірус серед багатьох співробітників у Білому домі запанувала аура недовіри. Люди вважають, що постраждали через необережність та звинувачують голову адміністрації Білого дому – Марка Медоуза. Про це повідомляє CNN.

Читайте також Трамп у соцмережах порівняв COVID-19 з грипом – і негайно отримав покарання

Повернення Трампа у Білий дім

Після повернення президента у Білий дім він піднявся сходами Південного портика та нібито зірвав маску і засунув її в кишеню.

Штаб співробітників у Білому домі скоротили ще більше.

Як у Білому домі борються з коронавірусом

Для працівників облаштували тимчасові офіси на першому поверсі резиденції, біля медичного кабінету.

Робочий простір Трампа також скорегували. Все для того, щоб не допустити президента до Західного крила. Однак як стало відомо 7 жовтня, наступного дня після виписки з лікарні глава держави був в Овальному кабінеті.

У Білому домі не повідомляють, скільки саме працівників адміністрації Трампа захворіли на COVID-19.



Коронавірус серед деяких працівників Білого дому / Фото CNN