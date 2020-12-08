Білий дім пообіцяв Байдену мирну передачу влади
Глава Національної економічної ради Білого дому Лоуренс Кадлоу переконує, що чинний американський лідер Дональд Трамп мирно передасть владу новообраному президенту США Джо Байдену.
Кадлоу також заявив, що не бачить роздратування в діях Трампа після оголошення попередніх результатів виборів. Про це він повідомив в інтерв’ю The Washington Post.
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Я знаю, що буде мирна передача влади,
– наголосив він.
На думку Кадлоу, Трамп наразі "просто уважно стежить за тим, щоб вибори в країні пройшли чесно і без фальсифікацій".
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