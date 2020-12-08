Глава Національної економічної ради Білого дому Лоуренс Кадлоу переконує, що чинний американський лідер Дональд Трамп мирно передасть владу новообраному президенту США Джо Байдену.

Кадлоу також заявив, що не бачить роздратування в діях Трампа після оголошення попередніх результатів виборів. Про це він повідомив в інтерв’ю The Washington Post.

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Я знаю, що буде мирна передача влади,

– наголосив він.

На думку Кадлоу, Трамп наразі "просто уважно стежить за тим, щоб вибори в країні пройшли чесно і без фальсифікацій".

Зверніть увагу! На виборах президента США перемогу здобув кандидат від демократів Джо Байден. Однак Дональд Трамп досі не може визнати своєї поразки. Він продовжує звинувачувати опонента у масових фальсифікаціях.



Штаб Трампа подає позови з вимогами визнати недійсними результати президентських виборів у деяких штатах. Наприклад, у Джорджії голоси виборців перераховували аж 3 рази.

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