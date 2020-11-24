До Білого дому вже привезли різдвяну ялинку. Родина Дональда Трампа готується відзначити своє останнє Різдво в резиденції американських президентів. Після Нового року там хазяйнуватиме його суперник-демократ Джо Байден.

Та поки не відомо, чи зможе в'їхати родина Байденів до Білого дому після свят. Більше про плани нових господарів розповіли в матеріалі журналісти 24 каналу.

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Трамп досі не визнав поразку

Трамп вперто не бажає визнавати свою поразку. Він наполягає на тому, що результати виборів сфальсифікували та продовжує боротьбу за президентське крісло в судах. Вперше в сучасній історії США владу передають у такий скандальний спосіб.

45-го президента Америки вже назвали найепатажнішим очільником держави і злісним порушником негласних норм та правил, які діють у Білому домі:

він ніколи не шкодував образ на адресу своїх супротивників і журналістів, які його критикували;

часто порушував етикет на офіційних церемоніях;

його стосунки з дружиною на публіці не рідко давали привід говорити про те, що в президентському шлюбі не все добре.

Джо і Джилл Байдени разом подолали перешкоди

Нові господарі Білого дому – повна протилежність родині Трампів. Джо і Джилл Байдени разом вже 43 роки. Вони пройшли крізь невдалі президентські кампанії у 1988 і 2008 роках. Так само разом у 2015 році – пережили смерть сина Джо Байдена від першого шлюбу – Бо. Та всі випробування робили їхню родину лише міцнішою і згуртованішою.



Джо Байден з дружиною Джилл / Joe Biden, Facebook

Для Байдена найголовніше – це підтримка дружини

На відміну від Меланії Трамп, Джилл Байден часто їздила з чоловіком на зустрічі з виборцями. Також вона сама агітувала американців голосувати за нього.

Ми потребуємо лідерства гідного нашої країни, гідного вас! Чесного лідерства, яке згуртує нас знову, аби подолати цю пандемію, і підготувати нас до майбутніх викликів. Лідерства, яке дозволить нам уявити, якими ми можемо стати у майбутньому. І це може зробити Джо,

– наголошувала Джилл Байден.

Таку підтримку дуже цінує її чоловік. Він не забуває дякувати дружині за її надійне плече. "Вона – найсильніша людина, яку я знаю, і надійний друг. Якщо любить, то сильно. Якщо турбується, то всеосяжно. Ніщо не може зупинити її! Хочу, щоб мене зараз почули всі жителі нашої країни: просто згадайте викладача, який зародив у вас віру у власні сили. Ось такою першою леді буде Джилл Байден!", – ствердив демократ.

Викладає англійську понад 40 років

Джилл Байден викладає англійську у школі вже понад 40 років. І лише цьогоріч вперше у своїй професійній кар'єрі вона взяла відпустку посеред семестру, аби бути поруч з чоловіком під час його передвиборчого турне.

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Та вже незабаром вона планує повернутися до викладання. Джилл Байден стане першою в історії США дружиною президента, яка поєднуватиме роботу і обов'язки першої леді країни.

Викладання – це не те, чим я займаюся. Це те, хто я є,

– заявила у своєму твітері Джил Байден.

Teaching is not what I do. It's who I am.



I'll be giving my convention speech tonight from my former classroom.



Brandywine High School. Room 232. pic.twitter.com/NXx1EkqVGq — Dr. Jill Biden (@DrBiden) August 18, 2020

Господарювання Байденів у Білому домі

Попри шалену зайнятість, Джилл і Джо Байдени завжди знаходять час для своїх доньки, сина та 5 маленьких онуків. Вони намагаються бачитися з ними принаймні раз на тиждень. А ще родина віддає багато уваги своїм вівчаркам – Мейджорі та Чемпі. Обох у різний час взяли з притулків. Після цього вони стали членами сім'ї. Тож разом зі своїми власниками після свят поїдуть до Білого дому.



Вівчарки родини Байденів / Скриншот з відео

Це відновить традицію, яку вперше за останні 100 років порушив чинний президент США. Дональд Трамп не любить домашніх тварин, тому під час його президентства резиденція була позбавлена ще однієї своєї принади – хвостатих улюбленців всієї Америки.

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