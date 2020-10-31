Держприкордонкомітет Білорусі заявив про захоплення "групи з чотирьох анархістів". Їх буцімто затримали на кордоні з Україною, коли ті, "скоївши багато злочинів", планували втечу з Білорусі.

Затримали чотирьох чоловіків у лісі поблизу населеного пункту Забозьє Гомельської області, що зовсім поряд з Житомирською областю України. Про це повідомляє "БелТА" з посиланням представник Держприкордонкомітету Антон Бичковський.

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Що відомо про затриманих

Білоруське державне ЗМІ називає їх "прихильниками анархістського руху". Всього в складі цієї групи було четверо чоловіків:

Оліневич І. В.

Дубовський Д. Н.

Резановіч Д. Г.

Романов С. А.

Хоча й затримали їх на кордоні з Україною, на якесь відношення цього інциденту до нашої держави не вказує нічого. Громадянства затриманих не називають, але їхні прізвища радше білоруські або російські, але не українські.

Як стверджує влада Білорусі, у затриманих була вогнепальна зброя, гранати, холодна зброя, намети й інше спорядження. Також вони мали сім-карти українського мобільного оператора. Втім найцікавішою є наявність книги "Філософія злочинця", без якої, мабуть, жоден анархіст не виходить з дому.

За що затримали чоловіків

Білоруські правоохоронці уточнили, що наразі слідчі встановлюють усі деталі діяльності цієї групи. Самі затримані дають свідчення. Втім їх вже пов'язують з одразу кількома злочинами, що буцімто трапилися в Білорусі:

напад на відділення ДАІ в Мозирі 28 жовтня,

напад на будинок управління Державного комітету судових експертиз у Солігорську,

напад на районну прокуратуру в Солігорську.

Ну і вже традиційно для Білорусі головною метою "групи анархістів" були буцімто радикалізація і дестабілізація ситуації в Білорусі.

Речі, які були в затриманих "анархістів": дивіться фото ("БелТА")

Село Забозьє поряд з кордоном України: карта