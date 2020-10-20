У Мінську заявили про те, що міжнародні маршрути Білорусі з Україною, Польщею та Литвою – під загрозою. Все через несприятливу ситуацію з поширенням коронавірусу.

Відтак, у зв'язку зі спалахом інфекції в Білорусі можуть закрити маршрути в Україну. Це ж може стосуватися Польщі та Литви. Про це розповів заступник генерального директора ДП "Мінськтранс" Віктор Тозік, передає БЕЛТА.

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Ситуація погіршується, тому спочатку будемо виконувати вимоги щодо дистанціювання пасажирів, а потім подивимося. Сподіваємося, маршрути не доведеться закривати, бо вони популярні серед пасажирів,

– наголосив чиновник.

Він також зазначив, що багато міжнародних маршрутів у Білорусі вже "стоять". Виключення становлять лише ті, що сполучають країну з західними та південними сусідами.

Зауважимо, що раніше Україна пообіцяла надати допомогу білорусам, які відчувають у власній країні тиск. А ось самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв про те, що збирається посилити кордон з Україною.

Якщо не враховувати Росію, то Україна демонструє найшвидші показники поширення коронавірусу серед своїх сусідів. Вона вже на 24 позиції у такому рейтингу. Щоправда, Польща теж має всі шанси наздогнати Україну. Хоч там значно менше виявлених хворих, але добовий приріст інфікованих вже другий день поспіль б’є невтішні рекорди. За минулу добу там додався 9 291 хворий з коронавірусом. В Україні таких показників поки не фіксували.

Тим часом Зеленський введе жорсткий карантин, коли добовий приріст хворих сягне 9,5 тисячі

Тим часом у Білорусі ситуація поки краща: 51 місце у рейтингу, загальна кількість хворих від початку пандемії – менша за 100 тисяч, за останню добу – 619 нових інфікованих.