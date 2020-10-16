Лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську оголосили в міжнародний розшук. Запит на розшук отримали у Росії.

Чому Тихановську оголосили в розшук

Лідерку опозиції розшукують за статтею кримінального кодексу про заклики до повалення конституційного ладу. Російській ЗМІ повідомили, що інформацію підтвердили в Міністерстві внутрішніх справ Росії, інформує 24 канал.

До речі Ми повинні взяти на себе відповідальність і довести до кінця наш план, – Тихановська у зверненні

Однак в РФ проти опозиціонерки не порушували справу. Вона перебуває у розшуку згідно з договорами про допомогу між Білоруссю і Росією.

До слова, у Білорусі опозиціонерку звинувачують ще й за статтею про заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці.

Зверніть увагу! Тихановська з 10 серпня перебуває в Європі. Відразу після оголошення попередніх результатів президентських виборів в Білорусі опозиціонерка була змушена виїхати до Литви. Детальніше про події у Білорусі читайте тут.