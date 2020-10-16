Білорусь оголосила Тихановську в міжнародний розшук
Лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську оголосили в міжнародний розшук. Запит на розшук отримали у Росії.
Чому Тихановську оголосили в розшук
Лідерку опозиції розшукують за статтею кримінального кодексу про заклики до повалення конституційного ладу. Російській ЗМІ повідомили, що інформацію підтвердили в Міністерстві внутрішніх справ Росії, інформує 24 канал.
До речі Ми повинні взяти на себе відповідальність і довести до кінця наш план, – Тихановська у зверненні
Однак в РФ проти опозиціонерки не порушували справу. Вона перебуває у розшуку згідно з договорами про допомогу між Білоруссю і Росією.
До слова, у Білорусі опозиціонерку звинувачують ще й за статтею про заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці.