Білорусь отримала перші 500 мільйонів доларів узгодженого з Путіним кредиту
Володимир Путін та Олександр Лукашенко ще у вересні домовилися про виділення Білорусі кредиту. Перші 500 мільйонів доларів допомоги вже надійшли республіці.
Білорусь отримала гроші від ЄБР
У вересні глави держав домовилися про виділення Білорусі кредиту у розмірі 1,5 мільярда доларів. 16 жовтня стало відомо, що перший транш країні вже перерахували, повідомляє пресслужба ЄБР.
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Євразійський банк розвитку, який керує засобами Євразійського фонду стабілізації і розвитку, перерахував Білорусі фінансовий кредит з грошей Фонду в обсязі 500 мільйонів доларів,
– йдеться у повідомленні.
Деталі кредиту
- Білорусь отримала гроші на термін до 10 років з пільговим періодом до 5 років під плаваючу процентну ставку.
- Ставка визначається як середня прибутковість російських єврооблігацій в доларах на термін 7 років.
- Кредит використають на підтримку бюджету Білорусі "в умовах негативних наслідків пандемії COVID-19".