Володимир Путін та Олександр Лукашенко ще у вересні домовилися про виділення Білорусі кредиту. Перші 500 мільйонів доларів допомоги вже надійшли республіці.

Білорусь отримала гроші від ЄБР

У вересні глави держав домовилися про виділення Білорусі кредиту у розмірі 1,5 мільярда доларів. 16 жовтня стало відомо, що перший транш країні вже перерахували, повідомляє пресслужба ЄБР.

Читайте також Чому Росія обрала своїм союзником Білорусь: відповідь політолога

Євразійський банк розвитку, який керує засобами Євразійського фонду стабілізації і розвитку, перерахував Білорусі фінансовий кредит з грошей Фонду в обсязі 500 мільйонів доларів,

– йдеться у повідомленні.

Деталі кредиту

Білорусь отримала гроші на термін до 10 років з пільговим періодом до 5 років під плаваючу процентну ставку.

до 5 років під плаваючу процентну ставку. Ставка визначається як середня прибутковість російських єврооблігацій в доларах на термін 7 років.

Кредит використають на підтримку бюджету Білорусі "в умовах негативних наслідків пандемії COVID-19".

Зверніть увагу! Про виділення кредиту Путін та Лукашенко домовилися 14 вересня у Сочі. Після цього стало відомо, що Росія змінить Податковий кодекс, щоб виділити гроші Білорусі.