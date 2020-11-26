Мінськ підготував санкції, які невдовзі може ввести проти офіційних осіб України. Проти кого, скільки осіб у переліку та якими будуть обмеження проти них – поки у таємниці.

Таке рішення прийняли через нібито дії України, які спрямовані проти Білорусі. Про це повідомив глава МЗС Білорусі Володимир Макей під час брифінгу, пише Интерфакс.

Раніше Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти Білорусі

Ми виробили вже і приймемо відповідні й адекватні заходи. На початковому етапі ми також підготували відповідний список санкцій щодо низки офіційних осіб України. І будемо далі дивитися, як будуть розвиватися події,

– сказав він.

Дипломат також розкритикував нещодавнє рішення України приєднатися до санкцій ЄС проти Білорусі. Так, Макей назвав такі дії Києва "несамостійними" та такими, що демонструють "непослідовність політики і насмішку над здоровим глуздом".

За словами білоруського міністра, Мінськ не може розцінювати цей крок інакше як "абсолютно недружній і спробу втручання у внутрішні справи Білорусі".

"Україна не є для нас еталоном в плані прав людини, і ми вважаємо, не може виступати в даній ситуації ментором або вчителем щодо Білорусі", – резюмував Макей.

Зверніть увагу! Міністерство закордонних справ Білорусі 26 листопада викликало посла України Ігоря Кизима. Білоруські дипломати вручили йому ноту протесту через "тривалу серію антибілоруських акцій щодо Посольства Білорусі в Україні".



Окрім того, йому висловили стурбованість "бездіяльністю компетентних органів України щодо припинення провокацій", "відсутністю належних заходів реагування на відповідні офіційні запити білоруської сторони".