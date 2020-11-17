"Не бачимо сенсу": Білорусь не співпрацюватиме з ЄС щодо прав людини
Білорусь призупиняє діалог з Європейським Союзом щодо прав людини. Режим Олександра Лукашенка не бачить сенсу у подальшій співпраці.
Про рішення Білорусі розірвати співпрацю з ЄС у сфері прав людини розповів глава МЗС республіки Володимир Макей, пишуть російські ЗМІ, повідомляє 24 канал.
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Сталося це після наради за участю самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. На ній прийняли рішення заморозити роботу Координаційної групи Білорусь – Євросоюз. У її межах досі обговорювали різні питання взаємодії, зокрема у сфері захисту прав людини.
За словами міністра, Білорусь ніколи не відмовлялася від "обговорення чутливих питань", однак тепер ці питання стали "абсолютно заполітизовані".
Тому ми не бачимо сенсу в тому, щоб продовжувати з ЄС діалог з прав людини,
– підсумував Макей.
Та додав, що Білорусь припиняє його.
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