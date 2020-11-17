Білорусь призупиняє діалог з Європейським Союзом щодо прав людини. Режим Олександра Лукашенка не бачить сенсу у подальшій співпраці.

Про рішення Білорусі розірвати співпрацю з ЄС у сфері прав людини розповів глава МЗС республіки Володимир Макей, пишуть російські ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Сталося це після наради за участю самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. На ній прийняли рішення заморозити роботу Координаційної групи Білорусь – Євросоюз. У її межах досі обговорювали різні питання взаємодії, зокрема у сфері захисту прав людини.

За словами міністра, Білорусь ніколи не відмовлялася від "обговорення чутливих питань", однак тепер ці питання стали "абсолютно заполітизовані".

Тому ми не бачимо сенсу в тому, щоб продовжувати з ЄС діалог з прав людини,

– підсумував Макей.

Та додав, що Білорусь припиняє його.

Зверніть увагу! Раніше в ОБСЄ запропонували створити в Білорусі спільну наглядову місію за участю Бюро з демократичних інститутів і прав людини. ЄС підтримав таку пропозицію. Більше про ситуацію у Білорусі читайте тут.