У Білорусі не забарились з відповіддю на введення санкцій проти режиму Лукашенка країнами Євросоюзу та Канадою. Білоруське МЗС повідомило, що розширило свій санкційний список.

Список осіб, проти яких ввели санкції, не опублікували

Хто саме потрапив у розширений перелік з представників ЄС та Канади – у білоруському дипвідомстві не повідомили. Кажуть, список не публікують через дипломатичну коректність. Про це інформує Белта.

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Рекомендуємо високопоставленим європейським чиновникам враховувати цю інформацію при плануванні поїздок,

– зазначили у МЗС Білорусі.

У Мінську переконані, що політика введення санкцій не має перспектив, а наслідки для усіх сторін будуть лише негативні.

Дії ЄС назвали "радикальним місіонерством"

"Ми не давали ніяких підстав, не зв'язані жодними обставинами, не підписували ніяких документів з європейськими бюрократами, які б поставили під сумнів суверенітет Білорусі. При наступній спробі жагучого бажання зайнятись в нашій країні радикальним місіонерством прохання взяти це до уваги", – різко заявили у білоруському дипвідомстві.

Як Лукашенко відреагував на санкції

Зазначимо, що ЄС з другої спроби таки запровадив санкції проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та ще 14 білоруських чиновників. Сам Лукашенко прокоментував введення обмежень у характерній для себе манері – "Не парюсь щодо цього".

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