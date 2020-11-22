Білорус Антон Лукашук 21 листопада провів 7-годинну акцію біля посольства Білорусі в Києві. Активіст простояв весь час на колінах та у кайданках – на знак солідарності з затриманими співвітчизниками.

Активіст хоче звернути увагу Зеленського на Білорусь

Мета Лукашука – привернути увагу президента Володимира зеленського до подій, що відбувається у Білорусі. Про це інформує "Радіо Свобода".

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Активіст у телефонній розмові хоче попросити главу держави спростити умови перебування білорусів на українській території.

Лукашук розповів, що в Білорусі він займався комп'ютерною графікою, проте був змушений виїхати з країни через репресії. Йому погрожували кримінальною справою через співробітництво з одним з телеграм-каналів. В Україні Лукашук чекає на гуманітарну візу.

Які умови в'їзду білорусів до України

Наразі, за інформацією МЗС України, білоруси можуть в'їхати на українську територію вільно за закордонним паспортом. 90 днів у них є на вирішення cвоїх подальших планів: пошук роботи і подання на дозвіл про працевлаштування, або ж пошук родичів. Можна одразу подати документи на статус біженця при в'їзді – їх розглядатимуть до 6 місяців.

Це важливо! Лише у листопаді у Білорусі під час акцій протесту і поза ними затримали понад тисячу людей. Ще пів тисячі активістів отримали штрафи.