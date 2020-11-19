Комітет держбезпеки Білорусі вніс у список людей, причетних до тероризму, двох засновників телеграм-каналу NEXTA. Це ключовий засновник Степан Путило й колишній головний редактор Роман Протасевич.

Про появу активістів у білоруському списку терористів повідомив сам телеграм-канал NEXTA live.

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У списку вони розташовані на 725 й 726 місцях – одразу після кількох сотень громадян Сирії, Іраку й Афганістану, яких підозрюють у причетності до терористичних організацій.

До слова, серед причин для підозри в тероризмі, там де в інших випадках вказані терористичні організації, щодо Путила й Протасевича мовиться лише про причетність до опозиційних телеграм-каналів.

Обох засновників NEXTA підозрюють за статтею кримінального кодексу Білорусі про організацію масових безладів. За це їм загрожує до 15 років за ґратами.



Список терористів від КДБ Білорусі / Скриншот