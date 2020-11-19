КДБ Білорусі вніс засновників телеграм-каналу NEXTA в список терористів
Комітет держбезпеки Білорусі вніс у список людей, причетних до тероризму, двох засновників телеграм-каналу NEXTA. Це ключовий засновник Степан Путило й колишній головний редактор Роман Протасевич.
Про появу активістів у білоруському списку терористів повідомив сам телеграм-канал NEXTA live.
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У списку вони розташовані на 725 й 726 місцях – одразу після кількох сотень громадян Сирії, Іраку й Афганістану, яких підозрюють у причетності до терористичних організацій.
До слова, серед причин для підозри в тероризмі, там де в інших випадках вказані терористичні організації, щодо Путила й Протасевича мовиться лише про причетність до опозиційних телеграм-каналів.
Обох засновників NEXTA підозрюють за статтею кримінального кодексу Білорусі про організацію масових безладів. За це їм загрожує до 15 років за ґратами.
Список терористів від КДБ Білорусі / Скриншот
Що відомо про телеграм-канал NEXTA?Він швидко набув популярності після початку протестів у Білорусі й став найбільш популярним у цій країні. Саме NEXTA був рушієм й основним джерелом правдивої інформації про протести.
Для цього було декілька причин, основною з яких є перешкоджання владою роботі опозиційних ЗМІ. Через проблеми з інтернетом і роботою інших соцмереж саме телеграм був чи не єдиним джерелом інформації.
Засновником телеграм-каналу є 22-річний білоруський журналіст Степан Путило, який нині живе у Варшаві. Його, до слова, крім Білорусі, шукає також і Росія.
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