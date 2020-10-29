Білорусь закрила кордон з Україною: хто може в’їхати туди без перешкод
У Держприкордонслужбі України підтвердили, що білоруська сторона з 29 жовтня обмежила пропуск через кордон. Таке рішення нібито пов’язане з карантинними обмеженнями.
Щоправда, у Білорусь досі можуть потрапити деякі категорії громадян. Про це інформує пресслужба ДПСУ.
Раніше Лукашенко доручив закрити кордон Білорусі: обмеження вже торкнулись України
Зауважимо, що вдень 29 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив неоднозначну заяву. У ній він натякнув на ймовірне закриття кордонів із західними країнами-сусідками.
Він поспішив переконати: ситуація ніяк не пов’язана з "залізною завісою", якою Білорусь нібито збирається відмежуватися. Також Лукашенко натякнув: кордон збирається закрити через погіршення ситуації з коронавірусом.
Спершу проблеми виникли на кордоні з Литвою та Польщею. Там у заторах застрягли білоруси, що намагались повернутись на батьківщину. Згодом про напружену ситуацію почала повідомляти й українська сторона. Багато легкових автівок застрягли у пункті пропуску "Нова Гута", у Білорусь пускали лише вантажівки.
Що кажуть прикордонники
Тривалий час не було жодної офіційної інформації від білоруських офіційних відомств. Врешті тишу порушили українські прикордонники. Близько 19:00 вони повідомили про ситуацію, що коїться на кордоні з Білоруссю.
Білоруська сторона з 29 жовтня обмежує пропуск через кордон. Вказані обмеження суміжна сторона аргументує додатковими заходами з недопущення поширення коронавірусної інфекції,
– мовиться у повідомленні.
На кого поширюються обмеження
Схоже, на всіх. Тобто і на громадян України, і, вочевидь, на білорусів.
Не поширюються вони на осіб, які перетинають кордон за дипломатичними або службовими паспортами, а також – на водіїв вантажних транспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення, та членів поїзних бригад.