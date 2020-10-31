З 1 листопада Білорусь тимчасово зупиняє перетин кордону на в'їзд для іноземців та осіб без громадянства. Закриття кордонів Мінськ пов’язує з пандемією коронавірусу і її загрозами.

Заборона стосується в'їзду у країну на авто, у поїздах чи річковим транспортом. На літаку прибути все ще можна. Про це інформує Держприкордонкомітет Білорусі.

Раніше Лукашенко доручив закрити кордон Білорусі: обмеження вже торкнулись України

Щоправда, є категорії людей, на яких не поширюється ця заборона.

На кого не поширюється заборона в’їзду:

На іноземних громадян з дипломатичними та службовими паспортами;

На глав і членів офіційних делегацій;

На іноземців, які надають міжнародну безоплатну допомогу Білорусі;

На водіїв транспортних засобів при виконанні міжнародних автомобільних перевезень, а також перевезень міжнародних поштових відправлень;

На членів екіпажів суден внутрішнього водного транспорту, поїзних бригад, локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення;

На іноземців, які є подружжям, батьками або дітьми громадян Білорусі;

На іноземців, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території Білорусі;

На іноземців, які мають дозвіл на роботу або підтверджуючі документи на здійснення трудової діяльності на території Білорусі;

На іноземців, які прямують до Республіки Білорусь за повідомленням про важку хворобу або про смерть близького родича;

На іноземців, які здійснюють перевезення стовбурових клітин, органів для трансплантації;

На громадян Російської Федерації, які прямують транзитом через територію Республіки Білорусь в Російську Федерацію;

через територію Республіки Білорусь в Російську Федерацію; На іноземців, які прямують транзитом через територію Білорусі, згідно з міжурядовою угодою Білорусі та України про спрощений порядок проїзду ділянки автомобільної дороги Славутич – Чорнобильська АЕС , що проходить по території Республіки Білорусь, працівниками, транспортними засобами та вантажами Чорнобильської АЕС і підприємств, які провадять діяльність у зоні відчуження, а також іноземними фахівцями, залученими до реалізації міжнародних проєктів стосовно закриття Чорнобильської АЕС .

, що проходить по території Республіки Білорусь, . На тих, хто прилітає в Білорусь через національний аеропорт "Мінськ", обмеження також не поширюється.

Зверніть увагу! Правом на транзит через Білорусь можуть скористатися лише росіяни та частково українці. Інші сусіди країни таких привілеїв не мають.

Зауважимо, що Білорусь почала вводити обмеження на кордоні ще 29 жовтня. Вже тоді на свою територію вона не пускала не лише литовців, поляків чи українців, а й навіть власних громадян. Зокрема, зараз повернутися додому не можуть багато студентів-білорусів, що навчаються за кордоном.

У Держприкордонслужбі України тоді підтвердили, що білоруська сторона обмежила пропуск через кордон.

Цікаво, що ще у вересні Лукашенко погрожував закрити кордони Білорусі з Литвою та Польщею, а також посилити охорону межі з Україною через протести всередині країни. Тоді на погрозах все і закінчилося.

​Тим часом Опозиція може створити паралельний уряд Білорусі за кордоном

Окрім того, раніше до пандемії COVID-19 Лукашенко ставився зневажливо і усіляко висміював її, тож теперішнє рішення про закриття кордонів викликає багато запитань.

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