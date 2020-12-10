Білорусь закриває кордони, але Україну про це не попереджала
Державна прикордонна служба України поки не отримувала від Білорусі офіційних повідомлень стосовно обмеження перетину кордону. Наразі ситуація на лінії перетину стабільна, а прикордонники працюють у звичному режимі.
Річ у тім, що 9 грудня Рада міністрів Білорусі запровадила тимчасову заборону на виїзд з країни громадян та іноземців. Діяти обмеження почнуть з 20 грудня. Втім, Україну про це офіційно поки не інформували, розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі Укрінформу.
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Офіційно білоруська сторона жодним чином Державну прикордонну службу України про додаткові обмеження, які діятимуть у неї про на кордоні, не інформувала,
– сказав Демченко.
Він додав, що жодних змін на кордоні поки нема, ситуація стабільна, всі пункти пропусків працюють у звичному режимі.
Що ще відомо про закриття Білоруссю кордонів:
- Заборона, окрім громадян Білорусі, поширюється на іноземців, які мають постійну або тимчасову посвідку проживання в країні.
- Залишити країну буде неможливо за допомогою автомобільних шляхів, залізниці та річкових портів. Єдиною можливістю перетнути кордон залишиться авіаційне сполучення.
- Проте заборона не поширюється на осіб із дипломатичними та службовими паспортами, водіїв міжнародних автоперевезень, екіпажів суден, літаків та потягів. Також зможуть виїхати громадяни, у яких померли близькі родичі; ті, хто мають посвідку на проживання в іншій державі; білоруси, які їдуть за медичною допомогою, працювати за кордоном або ж навчатись. Для всіх цих причин потрібні офіційні документи.
- Окрім того, іноземці, які хочуть заїхати на територію Білорусі, мають надати довідку про негативний результат ПЛР-тесту. Останній потрібно зробити максимум за три дні до дати перетину кордону.
- Обмеження на виїзд з Білорусі з 20 грудня вводять, аби не допустити поширення коронавірусу.
Зауважимо, що Білорусь раніше закрила кордон на в’їзд іноземців з 1 листопада. Це теж пов’язували з пандемією коронавірусу.
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