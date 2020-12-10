Державна прикордонна служба України поки не отримувала від Білорусі офіційних повідомлень стосовно обмеження перетину кордону. Наразі ситуація на лінії перетину стабільна, а прикордонники працюють у звичному режимі.

Річ у тім, що 9 грудня Рада міністрів Білорусі запровадила тимчасову заборону на виїзд з країни громадян та іноземців. Діяти обмеження почнуть з 20 грудня. Втім, Україну про це офіційно поки не інформували, розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі Укрінформу.

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Офіційно білоруська сторона жодним чином Державну прикордонну службу України про додаткові обмеження, які діятимуть у неї про на кордоні, не інформувала,

– сказав Демченко.

Він додав, що жодних змін на кордоні поки нема, ситуація стабільна, всі пункти пропусків працюють у звичному режимі.

Що ще відомо про закриття Білоруссю кордонів:

Заборона, окрім громадян Білорусі, поширюється на іноземців, які мають постійну або тимчасову посвідку проживання в країні.

Залишити країну буде неможливо за допомогою автомобільних шляхів, залізниці та річкових портів. Єдиною можливістю перетнути кордон залишиться авіаційне сполучення.

Проте заборона не поширюється на осіб із дипломатичними та службовими паспортами, водіїв міжнародних автоперевезень, екіпажів суден, літаків та потягів. Також зможуть виїхати громадяни, у яких померли близькі родичі; ті, хто мають посвідку на проживання в іншій державі; білоруси, які їдуть за медичною допомогою, працювати за кордоном або ж навчатись. Для всіх цих причин потрібні офіційні документи.

Окрім того, іноземці, які хочуть заїхати на територію Білорусі, мають надати довідку про негативний результат ПЛР-тесту. Останній потрібно зробити максимум за три дні до дати перетину кордону.

Обмеження на виїзд з Білорусі з 20 грудня вводять, аби не допустити поширення коронавірусу.

Зауважимо, що Білорусь раніше закрила кордон на в’їзд іноземців з 1 листопада. Це теж пов’язували з пандемією коронавірусу.