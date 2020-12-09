Білорусь закриває наземний кордон на виїзд через COVID-19: на кого не діятимуть обмеження
У Білорусі вводять тимчасову заборону на виїзд з країни через наземні пункти пропуску. Це роблять з метою запобігання поширення у країні COVID-19.
Заборонять виїжджати громадянам Білорусі, а також іноземцями, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання на території країни. Про це мовиться у постанові № 705, повідомили на телеграм-каналі "Бинокль".
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Де діятимуть обмеження
Обмеження діятимуть на:
- автодорожніх пунктах пропуску;
- пунктах спрощеного пропуску;
- пунктах пропуску на залізничних вокзалах;
- річкових портах через державний кордон Білорусі.
На кого заборона не поширюватиметься
Заборона не поширюватиметься на осіб з дипломатичними й службовими паспортами, офіційні делегації, водіїв міжнародних автомобільних перевезень, екіпажі повітряних і морських суден та поїзні бригади.
Постанова набере чинності 17 грудня.
Кому дозволять виїжджати
Також дозволять виїжджати білорусам:
► через важку хворобу або смерть близького родича;
► для отримання медичної допомоги (за наявності документа, який підтверджує мету цієї поїздки);
► які мають посвідку на проживання або документ, який підтверджує право на постійне проживання в іноземній державі;
► які працюють на території іноземної держави (за наявності відповідних документів).
Виїзд на роботу та навчання дозволять не частіше одного разу упродовж шести місяців.
Інші зміни
Серед інших нововведень – іноземцям, які прибувають у Білорусі необхідно буде мати при собі довідку, яка підтверджує негативний результат лабораторного дослідження на COVID-19. ПЛР-тест повинен бути зроблений не пізніше 3 діб після дати перетину кордону.
Відсутність такого медичного документа є підставою для відмови у в'їзді в державу.
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