У Білорусі вводять тимчасову заборону на виїзд з країни через наземні пункти пропуску. Це роблять з метою запобігання поширення у країні COVID-19.

Заборонять виїжджати громадянам Білорусі, а також іноземцями, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання на території країни. Про це мовиться у постанові № 705, повідомили на телеграм-каналі "Бинокль".

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Де діятимуть обмеження

Обмеження діятимуть на:

автодорожніх пунктах пропуску;

пунктах спрощеного пропуску;

пунктах пропуску на залізничних вокзалах;

річкових портах через державний кордон Білорусі.

Зазначимо! У 2016 році Олександр Лукашенко заявляв: "Нам не потрібно закриватися ні від поляків, ні від росіян, ні від українців. Вони хочуть – нехай закриваються. Нам не треба цього робити. Закриватися все одно ми не зможемо, це неможливо"

На кого заборона не поширюватиметься

Заборона не поширюватиметься на осіб з дипломатичними й службовими паспортами, офіційні делегації, водіїв міжнародних автомобільних перевезень, екіпажі повітряних і морських суден та поїзні бригади.

Постанова набере чинності 17 грудня.

Кому дозволять виїжджати

Також дозволять виїжджати білорусам:

► через важку хворобу або смерть близького родича;

► для отримання медичної допомоги (за наявності документа, який підтверджує мету цієї поїздки);

► які мають посвідку на проживання або документ, який підтверджує право на постійне проживання в іноземній державі;

► які працюють на території іноземної держави (за наявності відповідних документів).

Виїзд на роботу та навчання дозволять не частіше одного разу упродовж шести місяців.

Інші зміни

Серед інших нововведень – іноземцям, які прибувають у Білорусі необхідно буде мати при собі довідку, яка підтверджує негативний результат лабораторного дослідження на COVID-19. ПЛР-тест повинен бути зроблений не пізніше 3 діб після дати перетину кордону.

Відсутність такого медичного документа є підставою для відмови у в'їзді в державу.