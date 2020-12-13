У Білорусі тривають масові протести проти режиму Олександра Лукашенка. Активісти та небайдужі білоруси з початку серпня виходять на вулиці. Нерідко вони потерпають від свавілля силовиків. Однак 13 грудня стало виключенням.

Адже силовики вирішили влаштувати фотосесію. Про це повідомляє телеграм-канал "Бінокль".

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Очевидці зафільмували видовище з квартири у багатоповерхівці. На оприлюдненому відео видно, як група чоловіків у спецформі позують на припорошеній снігом землі. Ще одна людина виступає у ролі фотографа.

Наразі достеменно невідомо, в якому з білоруських міст силовики вирішили у такий спосіб відволіктися від жорстокого розгону мітингувальників.

У Білорусі силовики влаштували фотосесію: дивіться відео

Що зараз відбувається у Білорусі

У Білорусі з початку серпня тривають масові акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка, який править країною з 1994 року, жорстко придушуючи опозицію і незалежні засоби масової інформації.

Антиурядові протести спалахнули після президентських виборів через сфальсифіковану перемогу Лукашенка.

Під час розгону антиурядових мітингів силовики б'ють та вбивають протестувальників. Тисячі людей затримані. Підконтрольні Лукашенкові силовики застосовують проти мирних громадян водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світло-шумові гранати.

За словами правозахисників, у Білорусі масово затримували, арештовували, штрафували та били людей. Наразі в країні є щонайменше 400 осіб, які проходять за різними статтями. Однак поки ще не порушили жодної справи щодо правоохоронців, які здійснювали насильство над протестувальниками.

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