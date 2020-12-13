У Білорусі силовики влаштували фотосесію у перерві між розгонами протестувальників
У Білорусі тривають масові протести проти режиму Олександра Лукашенка. Активісти та небайдужі білоруси з початку серпня виходять на вулиці. Нерідко вони потерпають від свавілля силовиків. Однак 13 грудня стало виключенням.
Адже силовики вирішили влаштувати фотосесію. Про це повідомляє телеграм-канал "Бінокль".
Важливо Марші в житлових районах і перші затримання: що відбувається у Білорусі 13 грудня – фото, відео
Очевидці зафільмували видовище з квартири у багатоповерхівці. На оприлюдненому відео видно, як група чоловіків у спецформі позують на припорошеній снігом землі. Ще одна людина виступає у ролі фотографа.
Наразі достеменно невідомо, в якому з білоруських міст силовики вирішили у такий спосіб відволіктися від жорстокого розгону мітингувальників.
У Білорусі силовики влаштували фотосесію: дивіться відео
Що зараз відбувається у Білорусі
- У Білорусі з початку серпня тривають масові акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка, який править країною з 1994 року, жорстко придушуючи опозицію і незалежні засоби масової інформації.
- Антиурядові протести спалахнули після президентських виборів через сфальсифіковану перемогу Лукашенка.
- Під час розгону антиурядових мітингів силовики б'ють та вбивають протестувальників. Тисячі людей затримані. Підконтрольні Лукашенкові силовики застосовують проти мирних громадян водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світло-шумові гранати.
- За словами правозахисників, у Білорусі масово затримували, арештовували, штрафували та били людей. Наразі в країні є щонайменше 400 осіб, які проходять за різними статтями. Однак поки ще не порушили жодної справи щодо правоохоронців, які здійснювали насильство над протестувальниками.
Поділитися новиною