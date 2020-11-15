Свавілля силовиків не припиняється: у Білорусі затримали понад 140 протестувальників
У Білорусі 15 листопада люди знов вийшли на вулиці на знак протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Силовики ще з самого ранку стягнули у центр Мінська водомети та спецтехніку. Правозахисники повідомляють про понад 140 затриманих.
Найбільше затриманих зафіксували у столиці Білорусі Мінську. Про це повідомляє сайт правозахисників.
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Що відомо про затриманих у Білорусі
Станом на 15 листопада 13:30 силовики затримали понад 140 протестувальників у різних містах Білорусі. У Мінську тривають масові затримання у різних частинах міста, силовики застосовують проти демонстрантів сльозогінний газ, світло-шумові гранати та водомети.
Зауважимо, що ще зранку у центр Мінська силовики стягували військову і спецтехніку. Традиційно у столиці Білорусі закрили низку станцій метро та почалися проблеми з мобільним інтернетом.
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Що відбувається у Білорусі 15 листопада
У Білорусі 15 листопада проходить протестний "Марш сильних" пам'яті активіста Романа Бондаренка, який помер після побоїв силовиків. Маршрут маршу планувався від народного меморіалу Олександра Тарайковского, убитого в перші дні протесту до Площі Змін, де захопили Бондаренка.
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Протести у Білорусі: головне
- Масові протести у Білорусі спалахнули після оголошення результатів президентських виборів і тривають вже понад 3 місяці. Вже традиційно білоруси виходять на вулиці у вихідні дні.
- Нещодавно протести поновилися з новою силою після закінчення терміну ультиматуму, який опозиція висунула до влади – 25 жовтня.
- Продовж дня 8 листопада та ночі 9 листопада правозахисники нарахували понад тисячу затриманих на Марші народовладдя.
- Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила "Народний трибунал" і амністію за захоплення Олександра Лукашенка і членів його терористичного угрупування.
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