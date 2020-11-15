У Білорусі 15 листопада люди знов вийшли на вулиці на знак протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Силовики ще з самого ранку стягнули у центр Мінська водомети та спецтехніку. Правозахисники повідомляють про понад 140 затриманих.

Найбільше затриманих зафіксували у столиці Білорусі Мінську. Про це повідомляє сайт правозахисників.

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Що відомо про затриманих у Білорусі

Станом на 15 листопада 13:30 силовики затримали понад 140 протестувальників у різних містах Білорусі. У Мінську тривають масові затримання у різних частинах міста, силовики застосовують проти демонстрантів сльозогінний газ, світло-шумові гранати та водомети.

Зауважимо, що ще зранку у центр Мінська силовики стягували військову і спецтехніку. Традиційно у столиці Білорусі закрили низку станцій метро та ​​почалися проблеми з мобільним інтернетом.

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Що відбувається у Білорусі 15 листопада

У Білорусі 15 листопада проходить протестний "Марш сильних" пам'яті активіста Романа Бондаренка, який помер після побоїв силовиків. Маршрут маршу планувався від народного меморіалу Олександра Тарайковского, убитого в перші дні протесту до Площі Змін, де захопили Бондаренка.

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