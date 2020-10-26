Численні підприємства по всій Білорусі влаштували 26 жовтня масовий страйк. Люди взяли вихідний день, відпустку за свій рахунок та навіть пішли на безстрокові канікули.

Свою роботу зупинили магазини, кафе та салони краси. Про це повідомляє TUT.BY.

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За інформацією видання, роботу припинили онлайн та офлайн магазини, бари, кафе, мовні школи, тренажерні зали, туристичні компанії, служби доставки, студії дизайну, салони краси, сервісні центри та більярдні клуби.

Одні перестануть працювати з технічних причин, інші – через можливі проблеми з транспортом і інтернетом, хтось – на знак солідарності,

– мовиться у повідомленні.

Уточнюється, що працівники деяких компаній написали заяви на вихідний за власний кошт на 26 жовтня.

Крім столиці Білорусі Мінська, страйкують також в інших містах, зокрема:

Гродно,

Вітебськ,

Брест,

Несвіж.

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Що цьому передувало

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила 25 жовтня днем "Народного ультиматуму" і закликала режим до мирної передачі влади. Якщо цього не станеться і силові органи продовжать жорстоке придушення протестів, опозиція має намір оголосити в країні загальнонаціональний страйк.

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