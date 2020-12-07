Пенсіонери у Білорусі вийшли на "Марш мудрості": почалися затримання
У столиці Білорусі Мінську 7 грудня пенсіонери влаштували "Марш мудрості". У ньому також взяли участь медики. Акція почалася з площі Якуба Коласа.
Силовики блокували рух учасників маршу пенсіонерів. Про це повідомляє TUT.BY.
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Білоруські силовики вже традиційно блокували вулиці та проспекти у Мінську. Крім цього, вони закрили зупинки громадського транспорту на площі Якуба Коласа.
Зауважимо, що антиурядові акції протесту під назвою "Марш мудрості" відбувається у Білорусі регулярно. Пенсіонери в Мінську багато тижнів поспіль виходять на вулиці з плакатами та прапорами у руках.
Почалися затримання
7 грудня не став винятком для силовиків і вони знов почали затримувати людей. За інформацією очевидців, станом на 14:00 в руках силовиків опинилися вже понад 10 людей.
Серед них і журналістка телеканалу "Белсат" Любов Лунєва та оператор Іван Куракевич. Їх затримані перед маршем у Мінську.
Марш ще не розпочався, на нас напали шість силовиків у чорному. Ми намагалися сховатися в магазині, але не вдалося,
– повідомила Лунєва.
Зараз вона та оператор перебувають у слідчому ізоляторі.
Пенсіонери у Білорусі вийшли на "Марш мудрості" / Фото TUT.BY
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