У столиці Білорусі Мінську 7 грудня пенсіонери влаштували "Марш мудрості". У ньому також взяли участь медики. Акція почалася з площі Якуба Коласа.

Силовики блокували рух учасників маршу пенсіонерів. Про це повідомляє TUT.BY.

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Білоруські силовики вже традиційно блокували вулиці та проспекти у Мінську. Крім цього, вони закрили зупинки громадського транспорту на площі Якуба Коласа.

Зауважимо, що антиурядові акції протесту під назвою "Марш мудрості" відбувається у Білорусі регулярно. Пенсіонери в Мінську багато тижнів поспіль виходять на вулиці з плакатами та прапорами у руках.

Почалися затримання

7 грудня не став винятком для силовиків і вони знов почали затримувати людей. За інформацією очевидців, станом на 14:00 в руках силовиків опинилися вже понад 10 людей.

Серед них і журналістка телеканалу "Белсат" Любов Лунєва та оператор Іван Куракевич. Їх затримані перед маршем у Мінську.

Марш ще не розпочався, на нас напали шість силовиків у чорному. Ми намагалися сховатися в магазині, але не вдалося,

– повідомила Лунєва.

Зараз вона та оператор перебувають у слідчому ізоляторі.

Пенсіонери у Білорусі вийшли на "Марш мудрості" / Фото TUT.BY

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