Тримала біло-червоно-білий мармелад: у Білорусі оштрафували 75-річну жінку
У білоруському Жодино за начебто участь у "незареєстрованих масових акціях" оштрафували 75-річну Іраіду Міско. На одному з фото, яке в суд скерувала міліція, жінка тримає біло-червоно-білий мармелад.
У суд передали шість протоколів щодо участі у протестах. Про це повідомляє білоруське видання Ex-press.
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На одному з засідань жінка розповіла, що вона кандидатка сільськогосподарських наук і понад 40 років займалася наукою. Після виборів президента, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко, вона вийшла на протест із прапором опозиції, аби висловити свою громадянську позицію.
У суді правоохоронці продемонстрували фото та відео з Іраідою Міско. На одному зі знімків жінка тримає біло-червоно-білий мармелад.
Це вона так висловлює протест. Зефіром,
– заявив у суді капітан міліції.
У результаті суд зобов'язав 75-річну жінку сплатити 540 білоруських рублів штрафу (5 800 гривень). Також міліція заявила Міско, що у них "є й інші протоколи". У її будинку вже пройшли обшуки, міліція вилучила комп’ютер.
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