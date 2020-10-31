У білоруському Жодино за начебто участь у "незареєстрованих масових акціях" оштрафували 75-річну Іраіду Міско. На одному з фото, яке в суд скерувала міліція, жінка тримає біло-червоно-білий мармелад.

У суд передали шість протоколів щодо участі у протестах. Про це повідомляє білоруське видання Ex-press.

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На одному з засідань жінка розповіла, що вона кандидатка сільськогосподарських наук і понад 40 років займалася наукою. Після виборів президента, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко, вона вийшла на протест із прапором опозиції, аби висловити свою громадянську позицію.

У суді правоохоронці продемонстрували фото та відео з Іраідою Міско. На одному зі знімків жінка тримає біло-червоно-білий мармелад.

Це вона так висловлює протест. Зефіром,

– заявив у суді капітан міліції.

У результаті суд зобов'язав 75-річну жінку сплатити 540 білоруських рублів штрафу (5 800 гривень). Також міліція заявила Міско, що у них "є й інші протоколи". У її будинку вже пройшли обшуки, міліція вилучила комп’ютер.

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Зверніть увагу! Вже майже 3 місяці в Білорусі тривають масові протести проти режиму Лукашенка. Опозиціонерка Тихановська навіть оголошувала йому ультиматум. Однак самопроголошений президент на поступки не йде. Більше про ситуацію у Білорусі читайте за посиланням.