Українського посла в Білорусі Ігоря Кизима викликали до білоруського МЗС 26 листопада. Дипломату вручили ноту за акції, які проводять біля представництв Білорусі в Україні. Сам Кизим підтвердив, перед цим до Мінська приїхав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Білорусів обурили акції протесту під представництвами в Україні

Український дипломат вважає дивними припущення про те, що білоруським представництвам в Україні щось загрожує. Про це Кизим заявив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.

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Звичайною практикою є справді виклик посла в МЗС країни у таких ситуаціях.

Але, на жаль, склалося так, що мене завжди викликають в МЗС тільки для того, щоб вручити ноту протесту,

– наголосив Кизим

Посол наголосив, працівникам білоруського посольства в Україні нічого не загрожує. Адже мітингувальники не роблять нічого небезпечного, найбільше, чим вони можуть зашкодити, – це скупчення транспорту.

У Мінську у цей час був Сергій Лавров

Щодо того, що у Мінську у час вручення ноти побував Сергій Лавров, Кизим називає це дивним збігом.

Принаймні, мене запевнили, що це збіг, що просто ситуація так склалася, бо давно збиралися викликати із цього приводу. Можливо, дійсно вони щось хочуть показати, не хочу сказати своїм "старшим братам", як вони люблять, що вони теж у цьому антиукраїнському тренді працюють,

– припустив посол України.

Як відреагували на вручення ноти в українському МЗС

В міністерстві закордонних справ України вважають виклик посла Ігоря Кизима до МЗС Білорусі та вручення йому ноти протесту надмірно емоційною і безпідставною реакцією.



У Києві нагадали: в період Революції Гідності білоруська сторона не реагувала на провокації громадян, які під українським посольством в Мінську демонстрували недружню позицію до України.