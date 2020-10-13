З Білорусі – до Польщі через тиск: ще один член Координаційної ради покинув країну
Член президії Координаційної ради Сергій Дилевський виїхав з Білорусі до Польщі. Раніше через постійні погрози він вирішив відправити туди свою сім'ю.
Дилевському погрожували люди з КДБ
Сам Дилевський наголошує, що покинув рідну країну виключно з міркувань безпеки. Про це інформує "Наша Ніва".
До теми Нові деталі про візит Лукашенка до СІЗО: на зустрічі був Сергій Тихановський
Що відомо про Сергія Дилевського
Дилевський очолював страйковий комітет Мінського тракторного заводу. Через свою політичну позицію роботи чоловік позбувся. Як лідера страйкарів його долучили до президії Координаційної ради.
Дилевського вже арештували
У серпні – вересні 2020 року Дилевський встиг побувати за ґратами. Він відсидів 25 діб за порушення при організації масових заходів.
Опозиціонер розповідав, що до нього приходили співробітники КДБ, які погрожували не лише йому, а й його сім'ї. Після цього Дилевський вирішив вивезти родину.
Деталі про останні події в Білорусі можна прочитати тут.