Член президії Координаційної ради Сергій Дилевський виїхав з Білорусі до Польщі. Раніше через постійні погрози він вирішив відправити туди свою сім'ю.

Дилевському погрожували люди з КДБ

Сам Дилевський наголошує, що покинув рідну країну виключно з міркувань безпеки. Про це інформує "Наша Ніва".

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Що відомо про Сергія Дилевського

Дилевський очолював страйковий комітет Мінського тракторного заводу. Через свою політичну позицію роботи чоловік позбувся. Як лідера страйкарів його долучили до президії Координаційної ради.

Дилевського вже арештували

У серпні – вересні 2020 року Дилевський встиг побувати за ґратами. Він відсидів 25 діб за порушення при організації масових заходів.

Опозиціонер розповідав, що до нього приходили співробітники КДБ, які погрожували не лише йому, а й його сім'ї. Після цього Дилевський вирішив вивезти родину.

Зверніть увагу! Більшість членів президії Координаційної ради Білорусі змушені були виїхати за кордон. Решту, серед них і одна з лідерок опозиції – Марія Колесникова, перебувають під арештом. З опозиціонерами у СІЗО нещодавно зустрічався Олександр Лукашенко. Проте Колесникова їхати на розмову до Лукашенка відмовилась.

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