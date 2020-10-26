У Білорусі 26 жовтня розпочався загальнонаціональний страйк. Працівники низки білоруських підприємств відмовилися йти на роботу. На знак солідарності до них долучилися студенти та навіть школярі.

Водночас силовики стежать за протестами білорусів. Про це повідомляє TUT.BY.

Важливо У Білорусі почався масовий страйк: не працюють кафе та магазини

Страйк у Білорусі підтримали школярі мінській гімназії № 36, №3 та №18. Біля 18-ї гімназії очевидці помітили кілька мікроавтобусів.

Силовики вивели когось, можливо школярів, з руками за спиною і посадили їх в автозак,

– мовиться у повідомленні.

Школярі разом з вчителями співали пісню "Грай, Білорусь" та вигукували гасла "Жыве Беларусь!".

Страйк школярів у Мінську: дивіться відео

Школярі заспівали пісню "Грай, Білорусь": дивіться відео

Як мітингували студенти

Раніше студенти різних університетів почали страйк у центрі Мінська. Кілька сотень студентів зібралися біля ЦУМу і вирушили у бік площі Перемоги. Одну з колон студентів розігнали силовики, почалися затримання.

Загалом до страйку долучилися студенти:

Білоруського державного медичного університету;

Білоруського державного університету інформатики та радіоелектроніки;

Мінського державного лінгвістичного університету;

Білоруського державного університету культури й мистецтв.

Студенти влаштували спільну ходу з пенсіонерами / Фото

Раніше лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила 25 жовтня день "Народного ультиматуму" і закликала режим до мирної передачі влади. Якщо цього не станеться і силові органи продовжать жорстоке придушення протестів, опозиція має намір оголосити в країні загальнонаціональний страйк.