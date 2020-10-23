У Білорусі можуть створити партію "Союз", яка виступатиме за інтеграцію з Росією. Прихильники Москви вже 5 років виступають за тісні взаємини між країнами.

У самій партії зазначили, що їх прибічників у країні дуже багато, але наразі вони не мали майданчика для обговорень. Про це повідомив державний канал ОНТ.

До слова Чому в Білорусі почалися масові протести проти влади: Тихановська назвала основні причини

Створити партію можуть вже до кінця 2020 року.

Довідка. Програма союзної держави між Кремлем та Олександром Лукашенко існує з 1999 року та передбачає створення єдиного економічного, політичного, культурного та валютного простору.

За що виступає "Союз"

Нова партія виступатиме за поглиблену інтеграцію Білорусі та Росії та зміцнюватиме цивілізацію "русского мира".

"Союз" також закликає офіційний Мінськ визнати окупований Крим російською територією і визнати незалежність Абхазії і Південної Осетії.

Хто може увійти в партію

Очільником оргкомітету зі створення партії є Сергій Лущ – лідер молодіжної організації "Русь молода" (Румол). Він неодноразово створював проросійські заходи у Білорусі.

Серед членів оргкомітету є Микола Сергєєв, Андрій Топаз, Гліб Волков, Дмитро Семченко та Володимир Груздєв.