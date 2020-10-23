У Білорусі прихильники Путіна хочуть створити власну партію
У Білорусі можуть створити партію "Союз", яка виступатиме за інтеграцію з Росією. Прихильники Москви вже 5 років виступають за тісні взаємини між країнами.
У самій партії зазначили, що їх прибічників у країні дуже багато, але наразі вони не мали майданчика для обговорень. Про це повідомив державний канал ОНТ.
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Створити партію можуть вже до кінця 2020 року.
За що виступає "Союз"
- Нова партія виступатиме за поглиблену інтеграцію Білорусі та Росії та зміцнюватиме цивілізацію "русского мира".
- "Союз" також закликає офіційний Мінськ визнати окупований Крим російською територією і визнати незалежність Абхазії і Південної Осетії.
Хто може увійти в партію
Очільником оргкомітету зі створення партії є Сергій Лущ – лідер молодіжної організації "Русь молода" (Румол). Він неодноразово створював проросійські заходи у Білорусі.
Серед членів оргкомітету є Микола Сергєєв, Андрій Топаз, Гліб Волков, Дмитро Семченко та Володимир Груздєв.