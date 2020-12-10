Через НАТО у Білорусі хочуть оновити план застосування спільної з Росією групи військ: деталі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що потрібно оновити план про застосування спільних угруповань військ з Росією. Усе через нагнітання обставин в країні представниками Заходу.
Лукашенко прагне дізнатися, що нового виникло через перероблений план та що ще в разі необхідності треба зробити. Про це він заявив під час зустрічі з міністром оборони Білорусі та начальником Генштабу Збройних сил країни, повідомляє БЕЛТА.
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За словами Лукашенка, наразі в Білорусі нагнітають обставини.
Як би ми тут не говорили, як би нас не "заколисували" і керівництво США, і НАТО. Вони виправдовуються, що просто так тренуються,
– наголосив Лукашенко.
Водночас він припустив, якщо їхні представники й тренуються, то з конкретною метою.
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Лукашенко також розповів, що наразі триває таке ж оновлення плану щодо застосування угруповання військ і в Росії. Зокрема, такі групи передбачені домовленостями Союзної держави для захисту кордонів.
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