У Білорусі каратимуть громадськими роботами за "незаконне використання прапорів". Такий проєкт Кодексу про адміністративні порушення хочуть прийняти.

Над проєктом працюють депутати нижньої палати парламенту Білорусі. Як повідомило видання TUT.by, білоруська влада пропонує посилити покарання також за участь у несанкціонованому масовому заході, на якому і використовують національну символіку.

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Наразі до проєкту фахівці вносять зміни і доопрацьовують. Його повинні розглянути у другому читанні. У державних ЗМІ, посилаючись на депутатів, повідомляли, що це трапиться на осінній сесії: наприкінці жовтня – на початку листопада.

Попередньо відомо, що нововведення після ухвалення набудуть чинності 1 січня 2021 року. Водночас член постійної комісії із законодавства Ірина Луканська запевнила, що точну дату розгляду проєкту в другому читанні ще не призначили. Вона припустила, що, найімовірніше, це станеться ближче до Нового року.

Що відомо про заборону використання прапорів

У законопроєкті прописано, що використовувати прапори або вимпели, які не зареєстровані в установленому порядку, а також плакати, емблеми та символи заборонено у тому разі, якщо це загрожує громадському порядку, правам та інтересам білорусів.

Виготовлення або розповсюдження таких прапорів, вимпелів, плакатів, емблем або символів теж заборонено,

– зазначено у проєкті.

Як каратимуть

Білоруська влада пропонує призначити такі покарання:

штраф від 5 до 20 базових величин;

на індивідуального підприємця – від 10 до 40 базових величин;

на юридичну особу – від 20 до 60 базових величин.

У законопроєкті наголосили, що виготовляти та поширювати національну символіку в галузі театрального, музичного, образотворчого мистецтва, бібліотечної справи, фізичної культури і спорту, кінематографічної діяльності, музейної та видавничої справи, освітньої та наукової діяльності – не заборонено.

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