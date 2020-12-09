У Білорусі виникла катастрофічна ситуація з правами людини. Через масові протести в країні вже є 156 політичних в'язнів, а ще приблизно 30 тисяч білорусів зазнали різних форм репресій.

Права білорусів порушували завжди, але після президентських виборів ця проблема особливо загострилася. Про це заявила представниця правозахисного центру "Весна" Наталія Сацункевіч, повідомляє "Уніан".

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За її словами, представники самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка поступово знищували своїх політичних опонентів. Вони ще й досі перебувають у слідчому ізоляторі.

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Сацункевіч зазначила, що права білорусів найбільше порушили у серпні 2020 року в день виборів президента. Саме тоді почали придушувати масові протести та застосовувати силу до їхніх учасників.

Проблема в тому, що це все не зупиняється, адже ми й зараз щодня бачимо затримання,

– наголосила вона.

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За словами Сацункевіч, у Білорусі масово затримували, арештовували, штрафували та били людей. Наразі в країні є щонайменше 400 осіб, які проходять за різними статтями. Однак поки ще не порушили жодної справи щодо правоохоронців, які здійснювали насильство над протестувальниками.

Сацункевіч також додала, що з такі ситуації в Білорусі наразі важко вирішувати, адже там не діють правові механізми.

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