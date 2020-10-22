"Геть, брехун": у Білорусі люди з інвалідністю вийшли на марш протесту – фото, відео
У столиці Білорусі 22 жовтня люди з інвалідністю вийшли на акцію протесту. Це відбулося вже вдруге. Вони вимагали, аби Лукашенко виконав вимоги білорусів та припинив свій режим. Участь у марші взяли приблизно 100 осіб.
"Марш людей з (не) обмеженими можливостями" відбувся біля Червоного костьолу на площі Незалежності в Мінську. Люди прийшли з квітами, біло-червоно-білими прапорами і стрічками. Про це повідомило видання "Радіо Свобода".
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Також білоруси мали плакати з написом "Скуті одним ланцюгом, пов'язані однією метою".
На протест вийшли люди з інвалідністю / Фото "Радіо Свободи"
83-річний поет Ян Гриб – відомий громадський діяч Білорусі. Він також вийшов на акцію протесту. Людям допомагали волонтери. Вони принесли під храм воду і гарячі напої, також учасників пригощали печивом.
Після цього білоруси до проспекту Незалежності та періодично скандували:
- "Нові вибори";
- "Хай живе Білорусь";
- "Віримо, можемо, переможемо";
- "Іди геть, брехун".
Людина з плакатом на марші протесту / Фото "Радіо Свободи"
Люди дійшли до столичного ГУМу. Однак там колона не пішла через підземний перехід, адже він дуже незручний для людей з інвалідністю. Саме тому білоруси вирішили повернути на вулицю Леніна, потім піти до готелю "Європа" і далі в бік Жовтневої площі. Вже там учасники маршу вишикувалися ланцюжком. Через деякий час розійшлися.
Протест людей з інвалідністю відбувся у Мінську / Фото "Радіо Свободи"
Така акція відбулася вдруге / Фото "Радіо Свободи"
Загалом акція тривала приблизно 2 години.