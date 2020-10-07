Ще 20 осіб правозахисники у Білорусі визнали політичними в'язнями. Влада країни звинувачує їх у масових заворушеннях. За їх словами, протестувальники нібито порушили громадський порядок.

Як повідомив правозахисний центр "Весна", точна загальна кількість політичних в'язнів – 97 осіб.

Зверніть увагу Другий місяць протестів: Білорусь втрачає золотовалютні резерви

Правозахисники заявили, що вимагають, аби в'язнів негайно звільнили. Також хочуть, аби вийшли на волю інші затримані громадяни та влада припинила політичні репресії щодо громадян країни.

"Збори громадян мали мирний характер і не становили ні національної, ні громадянської загрози", – запевнили правозахисники.

Вони назвали 20 нових в'язнів поіменно та наголосили, що ці люди негайно повинні бути звільнені.

Чому в Білорусі спалахнули протести: головне у відео