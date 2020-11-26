Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрів у Мінську главу російського МЗС Сергія Лаврова. Під час зустрічі особливу увагу приділили взаєминам Москви та Мінська.

Так, Лукашенко поспішив запевнити російського гостя, що Білорусі та Росії не потрібний перезапуск відносин, а лише їх інтенсифікація. Про це пише БЕЛТА.

Тим часом МЗС Білорусі викликало посла України та вручило йому ноту протесту

Він зазначив: зараз ведеться дуже багато розмов про те, як будуть розвиватися відносини двох країн, і наголосив на прагненні Білорусі зберігати тісний контакт з Росією.

Ми б хотіли мати не просто добросусідські відносини, ми хотіли б мати дуже близькі, братерські відносини з Російською Федерацією. Я нічого нового не сказав. Я завжди про це говорив, просто не завжди, слухаючи мене, хотіли на цьому наголошувати і повторювати, особливо в Росії. Мабуть, комусь це було невигідно, але час показав, що нам нікуди не дітися від дуже тісних і дружніх відносин,

– сказав самопроголошений білоруський президент.

Він також додав, що впевнений: цього хоче й керівництво Росії.

Лукашенко про взаємини з Росією: відео

Зауважимо, що Сергій Лавров, своєю чергою, передав Лукашенку "привіти від Володимира Володимировича" (Путіна – 24 канал) і додав, що той підтримує усі домовленості, про які йшлося раніше, під час їх зустрічі у Сочі.

"У нас повністю сходиться зацікавленість в укріпленні відносин. Можна це по-різному називати, але в нас одна ціль: просуватися до взаємної вигоди наших народів, наших країн і Союзної держави", – сказав він.

Зверніть увагу! Лукашенко особливо тісно почав співпрацювати з Росією, зокрема, й у рамках Союзної держави, на тлі протестів, що вирують у Білорусі.



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