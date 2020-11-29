Традиційно протестувальники вийшли на вулиці Мінська та інших міст Білорусі, щоб висловити свою незгоду з режимом Олександра Лукашенка. Із самого ранку очевидці зафіксували у білоруській столиці неймовірну кількість військової техніки, а також автобусів білоруських спецпризначенців. Почалися масові затримання мирних активістів.

Силовики також схопили члена Координаційної ради, економіста Дмитра Крука. Про це повідомив прессекретар Ради Антон Родненков, пише TUT.BY. Важливо Марш сусідів і силовий розгін людей: що відбувається у Білорусі 29 листопада – фото, відео За попередньою інформацією, його звинуватили в участі у несанкціонованій акції протесту у Мінську. Родненков не володіє інформацією про подальшу долю та розташування члена Координаційної ради. Затримано член основного складу Координаційної ради Дмитро Крук,

– сказав Родненков. Що відбувається у Білорусі 29 листопада: головне 29 листопада у Мінську стартував Марш сусідів. Люди виходили на вулиці, тримаючи у руках червоно-біло-червоні прапори або речі, що мають відповідні кольори.

Протягом дня у Білорусі відбувають протести у районному форматі, учасники збираються в колони у своїх дворах і районах. Колона спецтехніки у Мінську: дивіться відео Силовий розгін у Мінську: дивіться відео