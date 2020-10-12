У білоруському силовому відомстві заявили, що готові використовувати бойову зброю, аби придусити протести в країні. У МВС кажуть, демонстранти – радикально налаштовані.

Протести – вкрай радикальні, – МВС Білорусі

Протести, які змістились у Мінськ, стали організованими і вкрай радикальними. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ країни Геннадій Казакевич, інформує телеграм-канал речниці силового відомства Ольги Чемоданової.

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Через це співробітники органів внутрішніх справ та військові не підуть з вулиць і у випадку необхідності застосовуватимуть спецзасоби та бойову зброю,

– повідомив Казакевич.

Разом з тим, за словами урядовця, протести по всій країні стають менш масовими та взагалі затихають. Проблема лише з Мінськом.

"Якщо вдень та ввечері це було каміння, пляшки, ножі… То вже ближче до ночі – барикади та підпалені покришки. Нічого спільного з громадянським протестом це не має", – наголосив Казакевич.

Лише 11 жовтня на акціях затримали понад 700 осіб

У МВС не шкодують епітетів для мітингувальників, називають їх "бойовиками", "радикалами" та "анархістами", які намагаються змусити Білорусь пройти шлях країн з "кольоровими революціями".

Зверніть увагу! За повідомленнями МВС, під час протестів 11 жовтня були затримані 713 осіб. На суд в ізоляторах чекають 570 людей.