У Мінську 24 жовтня жінки зібрались на марш. Натомість силовики вже стягують до столиці автозаки. До слова, очевидці повідомляють про перше затримання.

"Жіночий" марш у Білорусі

Жінки традиційно розпочали марш із проспекту Незалежності. Потім колона вирушила до площі Якуба Куласа. Про це повідомляє Tut.by.

Читайте також Людей ґвалтували, їм відрізали волосся, – Тихановська про насилля режиму Лукашенка

За інформацією очевидців, на марш уже вийшли близько двохсот жінок. Крім того, повідомили, що біля площі Перемоги силовики затримали дівчину з біло-червоною парасолею. Вона йшла окремо від колони.

Співробітники міліції перекрили виходи з підземного переходу до вічного вогню на площі Перемоги в Мінську. Біля стадіону "Динамо" зафіксували автозаки. Також спецтехніку помітили поблизу будинку культури профспілок.

Що відбувається у Білорусі: останні новини

У Мінську 22 жовтня понад 100 людей з інвалідністю вийшли на акцію протесту. Вони вимагали, аби самопроголошений чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко виконав вимоги мітингувальників та припинив свій режим.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська 13 жовтня оголосила ультиматум режиму Лукашенка. Якщо влада Білорусі до 25 жовтня не виконає низку вимог, вся країна вийде на вулиці.

Білоруська опозиція отримала у 2020 році премію імені радянського дисидента Андрія Сахарова.

Детальніше про перебіг подій у Білорусі читайте тут.

Дивіться відео "Жіночого маршу" у Мінську:

Відео жіночої ходи у Білорусі:



"Жіночий марш" у Мінську / Фото TUT.by



Учасниці маршу несуть національну символіку / Фото TUT.by