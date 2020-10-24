У Білорусі розпочався "жіночий" марш: силовики стягують техніку – фото, відео
У Мінську 24 жовтня жінки зібрались на марш. Натомість силовики вже стягують до столиці автозаки. До слова, очевидці повідомляють про перше затримання.
"Жіночий" марш у Білорусі
Жінки традиційно розпочали марш із проспекту Незалежності. Потім колона вирушила до площі Якуба Куласа. Про це повідомляє Tut.by.
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За інформацією очевидців, на марш уже вийшли близько двохсот жінок. Крім того, повідомили, що біля площі Перемоги силовики затримали дівчину з біло-червоною парасолею. Вона йшла окремо від колони.
Співробітники міліції перекрили виходи з підземного переходу до вічного вогню на площі Перемоги в Мінську. Біля стадіону "Динамо" зафіксували автозаки. Також спецтехніку помітили поблизу будинку культури профспілок.
Що відбувається у Білорусі: останні новини
- У Мінську 22 жовтня понад 100 людей з інвалідністю вийшли на акцію протесту. Вони вимагали, аби самопроголошений чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко виконав вимоги мітингувальників та припинив свій режим.
- Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська 13 жовтня оголосила ультиматум режиму Лукашенка. Якщо влада Білорусі до 25 жовтня не виконає низку вимог, вся країна вийде на вулиці.
- Білоруська опозиція отримала у 2020 році премію імені радянського дисидента Андрія Сахарова.
- Детальніше про перебіг подій у Білорусі читайте тут.
Дивіться відео "Жіночого маршу" у Мінську:
Відео жіночої ходи у Білорусі:
"Жіночий марш" у Мінську / Фото TUT.by