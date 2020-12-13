У білоруських Смолевичах міліція затримала цілий 11 клас місцевої школи. Перед затриманням школярі саме поверталися з репетиції випускного вальсу.

Міліціонери пояснили, буцімто школярі почали вигукувати нецензурні вигуки на їхню адресу. Про це розповіла вчителька Ганна Северинець, що раніше працювала в гімназії, де вчаться діти.

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Оскільки батьки вже ходили до відділу міліції щодо затримання дітей, і там їм сказали, що діти буцімто лаялися в адресу міліції, я хочу відповідально заявити: ці діти не лаються,

– запевнила вчителька.

Вона розповіла, що школярі, яких затримали міліціонери – зразкові школярі. Починаючи з шостого класу, вони були "класом року" у своїй школі.

Крім того, 5 учнів цього класу претендують на золоті медалі, троє учнів є учасниками обласної наукової конференції школярів, неодноразовими переможцями районних й обласних олімпіад з навчальних предметів.

"Тут є чемпіони "Що? Де? Коли?" й переможці музичних і спортивних змагань. Це ж треба було нарватися саме на цей клас", – заявила Ганна Северинець.

Згодом школярів відпустили, але один з затриманих хлопців розповів, що їх відвезли у відділення міліції та ставили обличчям до стіни.

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